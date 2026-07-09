0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна на проїзд у транспорті: чи є вже дата підвищення

Особисті фінанси
41
Ціна на проїзд у транспорті: чи є вже дата підвищення
Ціна на проїзд у транспорті: чи є вже дата підвищення
У Києві триває процес узгодження нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті, які можуть зрости до 30 гривень за поїздку.
Спершу влада хотіла запровадити нову ціну з 15 липня, однак вже зараз конкретної дати не називає.
Про це на запит РБК-Україна повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Підвищення тарифів

У профільному департаменті пояснили, що визначення тарифів — це складна бюрократична процедура, яка не залежить від одного відомства.
Департамент економіки та інвестицій КМДА вже розрахував «економічно обґрунтований» тариф на рівні 30 гривень.
«Його розраховано на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік із урахуванням прогнозних індексів цін, актуалізації витрат на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень. Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, поданий комунальними підприємствами, є вищим», — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті. Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.
Водночас Київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців. Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.
18 червня профспілки ухвалили постанову й направили до КМДА. Вони запропонували міській владі на 6 місяців відтермінувати запровадження тарифів і за цей час розробити ефективний механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів, зокрема, бюджетної сфери комунальної та державної форми власності.
Раніше у КМДА пояснили, що буде з поїздками, придбаними по 8 грн, після підвищення тарифів.
У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та оплату праці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Транспорт майбутнього
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems