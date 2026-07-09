Ціна на проїзд у транспорті: чи є вже дата підвищення Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Ціна на проїзд у транспорті: чи є вже дата підвищення

У Києві триває процес узгодження нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті, які можуть зрости до 30 гривень за поїздку.

Спершу влада хотіла запровадити нову ціну з 15 липня, однак вже зараз конкретної дати не називає.

Про це на запит РБК-Україна повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Підвищення тарифів

У профільному департаменті пояснили, що визначення тарифів — це складна бюрократична процедура, яка не залежить від одного відомства.

Департамент економіки та інвестицій КМДА вже розрахував «економічно обґрунтований» тариф на рівні 30 гривень.

«Його розраховано на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік із урахуванням прогнозних індексів цін, актуалізації витрат на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень. Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, поданий комунальними підприємствами, є вищим», — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті. Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців. Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів. Водночас Київська міська рада профспілок наполягає на підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців.Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.

18 червня профспілки ухвалили постанову й направили до КМДА. Вони запропонували міській владі на 6 місяців відтермінувати запровадження тарифів і за цей час розробити ефективний механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів, зокрема, бюджетної сфери комунальної та державної форми власності.

Раніше у КМДА пояснили , що буде з поїздками, придбаними по 8 грн, після підвищення тарифів.

У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та оплату праці.

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