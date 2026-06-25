Здорожчання проїзду в столиці: що пропонують профспілки

Київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців.
Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.
Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна повідомила Київська міська рада профспілок.
Питання тарифів обговорювалося більше місяця за участі профспілок, представників КМДА та комунальних підприємств. Зараз ситуація виглядає так:
Економічно обґрунтовані тарифи: розрахунки показують, що реальна вартість проїзду має становити 44 грн у наземному транспорті та 64 грн у метрополітені.
Пропозиція міста: КМДА пропонує встановити тариф 30 грн, покриваючи різницю з міського бюджету.
Пропозиція профспілок: вони вважають тариф у 20 грн обґрунтованим, оскільки він базується на рівні зростання мінімальної заробітної плати.
Профспілки хочуть відтермінувати підвищення
18 червня профспілки ухвалили постанову й направили до КМДА. Вони запропонували міській владі на 6 місяців відтермінувати запровадження тарифів і за цей час розробити ефективний механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів, зокрема, бюджетної сфери комунальної та державної форми власності.
«Тариф у 20 грн розраховано виходячи з рівня зростання мінімальної заробітної плати у 2,4 рази з 2018 року (рік коли останній раз переглядались тарифи) 3720 грн до 8647 грн у 2026 році», — пояснюють у Профспілках.
Вони також зазначають, що працівники бюджетної сфери (освітяни, медики, працівники культури), які мають одні з найнижчих зарплат у столиці, фізично не в змозі оплачувати запропоновані тарифи в умовах війни та інфляції.
«Міська влада зобов’язана розглянути внесені профспілками пропозиції та прийняти відповідне рішення (з обґрунтуванням або вмотивованою відмовою) протягом 30 календарних днів», — пояснили у Профспілках.
Додамо, що у 2021 році КМДА вже зверталася до профспілок із пропозицією встановити тариф 18 грн, проте згодом лист був відкликаний.
Згідно з територіальною угодою на 2021−2023 роки (чинність якої продовжено на період воєнного стану), сторони зобов’язані спільно обговорювати такі зміни.
Раніше у КМДА пояснили, що буде з поїздками, придбаними по 8 грн, після підвищення тарифів.
У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та оплату праці.