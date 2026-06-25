Здорожчання проїзду в столиці: що пропонують профспілки Сьогодні 11:23 — Особисті фінанси

Здорожчання проїзду в столиці: що пропонують профспілки

Київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців.

Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна повідомила Київська міська рада профспілок.

Питання тарифів обговорювалося більше місяця за участі профспілок, представників КМДА та комунальних підприємств. Зараз ситуація виглядає так:

Економічно обґрунтовані тарифи: розрахунки показують, що реальна вартість проїзду має становити 44 грн у наземному транспорті та 64 грн у метрополітені.

розрахунки показують, що реальна вартість проїзду має становити у наземному транспорті та у метрополітені. Пропозиція міста: КМДА пропонує встановити тариф 30 грн , покриваючи різницю з міського бюджету.

КМДА пропонує встановити тариф , покриваючи різницю з міського бюджету. Пропозиція профспілок: вони вважають тариф у 20 грн обґрунтованим, оскільки він базується на рівні зростання мінімальної заробітної плати.

Профспілки хочуть відтермінувати підвищення

18 червня профспілки ухвалили постанову й направили до КМДА. Вони запропонували міській владі на 6 місяців відтермінувати запровадження тарифів і за цей час розробити ефективний механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів, зокрема, бюджетної сфери комунальної та державної форми власності.

«Тариф у 20 грн розраховано виходячи з рівня зростання мінімальної заробітної плати у 2,4 рази з 2018 року (рік коли останній раз переглядались тарифи) 3720 грн до 8647 грн у 2026 році», — пояснюють у Профспілках.

Вони також зазначають, що працівники бюджетної сфери (освітяни, медики, працівники культури), які мають одні з найнижчих зарплат у столиці, фізично не в змозі оплачувати запропоновані тарифи в умовах війни та інфляції.

«Міська влада зобов’язана розглянути внесені профспілками пропозиції та прийняти відповідне рішення (з обґрунтуванням або вмотивованою відмовою) протягом 30 календарних днів», — пояснили у Профспілках.

Додамо, що у 2021 році КМДА вже зверталася до профспілок із пропозицією встановити тариф 18 грн, проте згодом лист був відкликаний.

Згідно з територіальною угодою на 2021−2023 роки (чинність якої продовжено на період воєнного стану), сторони зобов’язані спільно обговорювати такі зміни.

Раніше у КМДА пояснили , що буде з поїздками, придбаними по 8 грн, після підвищення тарифів.

У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та оплату праці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.