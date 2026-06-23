У КМДА пояснили, що буде з поїздками, придбаними по 8 грн, після підвищення тарифів Сьогодні 15:27 — Особисті фінанси

Невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент та зарахують на баланс електронного квитка.

У Києві поїздки, придбані до підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА у відповіді на запит Суспільного.

Що буде з невикористаними поїздками

Поїздки, придбані до 14 липня, можна буде використати протягом двох місяців — до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент та зарахують на баланс електронного квитка.

Наразі в міській адміністрації опрацьовують результати громадського обговорення проєкту рішення щодо перегляду тарифів. Після цього документ передадуть на погодження.

Також у КМДА повідомили, що з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він надаватиме право на безоплатні пересадки протягом 90 хвилин з моменту активації. Це стосуватиметься поїздок у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері.

Що відомо про підвищення тарифів на проїзд

У Києві планують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 грн за разову поїздку. Нові тарифи можуть набути чинності з 15 липня 2026 року.

Для пасажирів, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, передбачена система знижок. Залежно від кількості придбаних поїздок вартість однієї становитиме від 25 до 30 грн.

Також місто планує зберегти пільги для студентів і школярів та запровадити пересадковий квиток із терміном дії 90 хвилин.

У КМДА необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, ремонт рухомого складу та оплату праці. За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф у метро перевищує 64 грн, а в наземному транспорті 44 грн.

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