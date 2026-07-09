Як отримати до 2 600 дол. на відкриття або розвиток бізнесу: умови грантової програми Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Як отримати до 2 600 дол. на відкриття або розвиток бізнесу: умови грантової програми

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській, Одеській і Чернігівській областях, можуть отримати до 2 600 доларів на відкриття або розвиток власної справи в межах Програми підтримки економічної стійкості (ERP).

Про це повідомляє ГО «Центр зайнятості Вільних людей», яка реалізує програму у співпраці з Mercy Corps.

Хто може подати заявку

Подати заявку також можуть місцеві жителі територій, що постраждали від бойових дій.

Учасники програми отримують не лише фінансову підтримку, а й консультаційний супровід — від підготовки заявки до розвитку власного бізнесу.

Де зареєструватися

Наразі триває прийом заявок. Зареєструватися можна за посиланням: https://uerp.mercycorps.org/page/NWaZmOPQ

Участь у програмі можлива лише на територіях, що перебувають під контролем України. Вона не поширюється на жителів районів активних бойових дій або громад, де зберігаються високі ризики для життя та ведення підприємницької діяльності.

Як відбиратимуть

Учасників відбиратимуть на конкурсній основі. Перевагу віддаватимуть заявникам із реалістичними бізнес-ідеями, потенціалом для розвитку та потребою у фінансовій підтримці для запуску чи розширення власної справи.

Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 097−460−10−48.

Програму реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

Довідка Finance.ua:

Із 2023 року фінансову підтримку вже отримали 393 мікробізнеси в різних регіонах України.

Команда проєкту провела понад 500 індивідуальних консультацій і супроводжувала учасників на всіх етапах реалізації їхніх бізнес-ідей.

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