Куди експортували з України найбільше: Топ-3 імпортери Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Куди експортували з України найбільше: Топ-3 імпортери

За шість місяців 2026 року товарообіг України склав $70,3 млрд.

Протягом січня-червня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $49,3 млрд, а експортували — на $21 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $34,6 млрд, що становить 70% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-червні 2026 року склало 0,58 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $13,9 млрд,

Польща — $4,7 млрд,

Німеччина- $3,2 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $2,4 млрд,

Туреччини — на $1,8 млрд

Італії — на $1,3 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2026 року товарів 72% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $21,3 млрд

При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 120,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні - $7,4 млрд

При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 34% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $6,9 млрд

Ари митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 56,8 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $12,5 млрд

метали та вироби з них — $2,2 млрд

машини, устаткування та транспорт — $1,8 млрд

У січні-червні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 802,3 млн грн.

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