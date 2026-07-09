Куди експортували з України найбільше: Топ-3 імпортери
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $13,9 млрд,
- Польща — $4,7 млрд,
- Німеччина- $3,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $2,4 млрд,
- Туреччини — на $1,8 млрд
- Італії — на $1,3 млрд.
- машини, устаткування та транспорт — $21,3 млрд
- паливно-енергетичні - $7,4 млрд
- продукція хімічної промисловості — $6,9 млрд
- продовольчі товари — $12,5 млрд
- метали та вироби з них — $2,2 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $1,8 млрд
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