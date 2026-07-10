В Раді пропонують збільшити розмір та тривалість виплат по безробіттю Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Пропонується збільшити максимальну тривалість виплати допомоги по безробіттю та її максимальний розмір.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує депутатам ухвалити за основу законопроєкт № 14096. Документ передбачає внесення змін до законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та зайнятості населення.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Законопроєктом пропонується відновити повноваження правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо погодження та схвалення його бюджету.

Крім того, документ передбачає збільшення максимальної тривалості виплати допомоги по безробіттю до 180 календарних днів, а також підвищення її максимального розміру до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня відповідного календарного року.

Що передбачає законопроєкт

Автори законопроєкту зазначають, що його головною метою є відновлення повноважень правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття щодо погодження та схвалення річного бюджету Фонду.

На думку ініціаторів документа, це дозволить ефективніше контролювати розподіл коштів, забезпечити їх більш збалансоване використання та спрямовувати більше фінансування безпосередньо на страхові виплати безробітним.

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У пояснювальній записці зазначається, що до запровадження воєнного стану саме правління Фонду розглядало та схвалювало проєкт його бюджету перед поданням на затвердження Кабінету Міністрів. Однак у 2022 році законодавство змінили, і уряд отримав право затверджувати бюджет Фонду без погодження з його правлінням.

Як змінилася структура видатків Фонду

Автори законопроєкту вважають, що чинний підхід призвів до зміни структури видатків Фонду. Зокрема, за їхніми даними, протягом останніх двох років до державного бюджету було спрямовано 15 млрд грн коштів Фонду, тоді як дедалі більше фінансування використовувалося на грантові програми, підтримку підприємництва та різні компенсації роботодавцям.

Водночас на виплату допомоги по безробіттю та допомоги на поховання у 2024 році було спрямовано лише 2,1 млрд грн, що становило 7,6% усіх доходів Фонду.

Які зміни пропонують щодо допомоги по безробіттю

Окремий блок змін стосується розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю. Після законодавчих змін 2022 року максимальний строк виплати допомоги було скорочено до 90 календарних днів, а її максимальний розмір обмежено розміром мінімальної заробітної плати.

На думку ініціаторів законопроєкту, чинні обмеження вже не відповідають соціальним потребам.

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Тому пропонується збільшити максимальну тривалість виплати допомоги по безробіттю до 180 календарних днів, а її максимальний розмір до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Як зазначають автори документа, такі зміни мають посилити соціальний захист безробітних, забезпечити справедливіший розмір допомоги для осіб, які до втрати роботи отримували вищу заробітну плату та сплачували більші страхові внески.

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