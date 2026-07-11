У Міноборони пояснили, чим відрізняється відстрочка від бронювання Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

У чому різниця між бронюванням і відстрочкою

Під час воєнного стану громадяни можуть бути тимчасово звільнені від призову на військову службу двома способами — отримати відстрочку або бронювання. Попри схожий результат, ці механізми мають різну юридичну природу, порядок оформлення та тривалість дії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що таке відстрочка від мобілізації

Відстрочка — це право військовозобов’язаного отримати тимчасове звільнення від призову, яке надається через особисті обставини або статус.

Отримати відстрочку від мобілізації можуть військовозобов’язані, які мають підстави, передбачені законодавством.

До таких підстав, зокрема, належать:

сімейні обставини (наприклад, утримання трьох і більше дітей),

стан здоров’я,

здобуття освіти за денною формою,

інші соціальні фактори.

Як оформити відстрочку

Ініціювати оформлення відстрочки може лише сам військовозобов’язаний.

Подати заяву можна через застосунок «Резерв+» (для доступних у застосунку категорій) або звернувшись до будь-якого Центру надання адміністративних послуг.

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Відстрочка діє доти, доки існують підстави для її надання. У більшості випадків її не потрібно продовжувати самостійно, адже система робить це автоматично.

Якщо ж дані про підстави відстрочки потребують особистого оновлення, то заяву на її продовження можна подати у будь-якому ЦНАПі.

Що означає бронювання

Бронювання — це підвид відстрочки, який застосовується до працівників підприємств, установ і організацій, що мають статус критично важливих для функціонування держави, економіки або забезпечення потреб ЗСУ чи інших військових формувань.

На відміну від відстрочки, бронювання не пов’язане з особистими обставинами людини, а залежить від її роботи та посади.

Як оформлюється бронювання

Забронювати військовозобовʼязаного працівника може лише роботодавець.

Процедура здійснюється через портал «Дія» керівником або уповноваженою особою критично важливого підприємства.

Термін бронювання становить до 12 місяців, після чого його потрібно поновлювати.

Ключові відмінності між відстрочкою та бронюванням

До основних відмінностей між відстрочкою та бронюванням належать:

підстави отримання — відстрочка надається через індивідуальні життєві обставини, тоді як бронювання пов’язане з виконанням роботи на критично важливому підприємстві;

— відстрочка надається через індивідуальні життєві обставини, тоді як бронювання пов’язане з виконанням роботи на критично важливому підприємстві; оформлення — самостійне чи за ініціативи роботодавця;

— самостійне чи за ініціативи роботодавця; термін дії — відстрочка не обмежується конкретним строком і діє за наявності відповідних підстав, тоді як бронювання оформлюють на визначений період.

«Обидва механізми діють паралельно в межах єдиної системи мобілізаційної підготовки, забезпечуючи необхідний баланс між комплектуванням Сил оборони та підтримкою економічної стабільності тилу», — резюмували в Міноборони.

Finance.ua вже писав , що військові зможуть підписати контракти з чіткими термінами служби та відстрочками. Згідно з новою контрактною системою, тривалість відстрочки після завершення контракту залежатиме не лише від його типу, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

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