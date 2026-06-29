В ЄС ухвалили нові правила для авіакомпаній — чи будуть компенсації Сьогодні 18:05 — Світ

Літак у небі

Європейський Союз погодив оновлені правила захисту авіапасажирів, які зберігають право на безкоштовну ручну поклажу та фінансові компенсації за затримки рейсів. Авіакомпанії попереджають: нові вимоги можуть призвести до зростання вартості квитків, особливо у бюджетних перевізників.

Домовленість стала результатом понад 10 років переговорів між Європейською радою та Європарламентом, пише Euronews

Що змінюється для пасажирів

ЄС підтвердив збереження ключових прав пасажирів: безкоштовної ручної поклажі та компенсацій у разі затримок рейсів. Пасажири й надалі зможуть отримувати виплати, якщо рейс затримується щонайменше на три години.

Водночас уточнюються розміри компенсацій:

300 євро для рейсів понад 3 500 км,

до 600 євро у разі затримки понад чотири години або скасування рейсу.

Європейські мандрівники вже зараз мають право на компенсацію від 250 до 600 євро, і нові правила фактично закріплюють цю систему.

Безкоштовна ручна поклажа та прозорі ціни

Нові правила забороняють додаткову оплату за базову ручну поклажу. Пасажирам гарантують право взяти один особистий предмет розміром 40×30×15 см і невелику валізу або рюкзак.

Це означає зміну бізнес-моделі для лоукостерів, які часто заробляли саме на додаткових багажних зборах.

Також посилюється прозорість цін: авіакомпанії та платформи бронювання зобов’язані одразу показувати повну вартість квитка, включно з ручною поклажею.

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Авіакомпанії реагують — квитки можуть подорожчати

Авіаперевізники попереджають, що нові правила збільшать витрати бізнесу. На їхню думку, це неминуче призведе до підвищення цін на квитки.

Зокрема, бюджетні компанії, які зараз беруть плату за ручну поклажу, будуть змушені включити ці витрати у базовий тариф.

Водночас пасажири зможуть обирати дешевші тарифи без багажу, якщо відмовляться від додаткових послуг.

Чому правила змінюють саме зараз

Перегляд правил тривав з 2013 року. Європарламент наполягав на розширенні прав пасажирів, тоді як частина країн ЄС і авіаіндустрія виступали проти.

Деякі держави пропонували підвищити поріг компенсацій до чотирьох або навіть п’яти годин затримки, але ця ідея не була підтримана.

Авіакомпанії аргументували це тим, що більшість затримок не залежать від них, а пов’язані з роботою аеропортів та технічними проблемами.

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ЄС пояснює реформу тим, що авіаринок кардинально змінився з 2004 року. Тоді лоукостери лише починали розвиватися, а зараз вони перевозять сотні мільйонів пасажирів щороку.

Через це старі правила вже не відповідають сучасним реаліям масових перевезень і високої конкуренції.

Нові норми набудуть чинності у 2027 році після остаточного затвердження.

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