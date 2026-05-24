ТОП-10 авіакомпаній у 2026 році
Жодна європейська авіакомпанія не увійшла до десятки найкращих у світовому рейтингу. До списку увійшли авіакомпанії з Азії та Близького Сходу.
Список п’ятизіркових авіакомпаній опублікувала міжнародна організація з оцінювання авіаперевізників Skytrax. Вона щороку оцінює авіакомпанії за якістю сервісу в літаках та аеропортах.
ТОП-10 авіакомпаній у 2026 році:
- All Nippon Airways, Японія
- Asiana Airlines, Південна Корея
- Cathay Pacific Airways, Гонконг
- EVA Air, Тайвань
- Hainan Airlines, Китай
- Japan Airlines, Японія
- Korean Air, Південна Корея
- Qatar Airways, Катар
- Singapore Airlines, Сінгапур
- Starlux Airlines, Тайвань
Як формують рейтинг
Skytrax не орієнтується на відгуки пасажирів, а проводить власну перевірку стандартів сервісу.
Організація перевіряє роботу персоналу, комфорт сидінь, чистоту салонів, їжу, напої та загальний рівень обслуговування. Компанії у списку подали в алфавітному порядку.
Японська авіакомпанія All Nippon Airways отримує п’ятизірковий статус вже 13 років, а EVA Air із Тайваню — 11 років поспіль.
До списку також увійшла тайванська авіакомпанія Starlux Airlines, яка працює лише шість років. Її відзначили за сучасні літаки та сервіс у всіх класах.