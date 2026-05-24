ТОП-10 авіакомпаній у 2026 році

Жодна європейська авіакомпанія не увійшла до десятки найкращих у світовому рейтингу. До списку увійшли авіакомпанії з Азії та Близького Сходу.

Про це пише Euronews.

Список п’ятизіркових авіакомпаній опублікувала міжнародна організація з оцінювання авіаперевізників Skytrax. Вона щороку оцінює авіакомпанії за якістю сервісу в літаках та аеропортах.

ТОП-10 авіакомпаній у 2026 році:

All Nippon Airways, Японія

Asiana Airlines, Південна Корея

Cathay Pacific Airways, Гонконг

EVA Air, Тайвань

Hainan Airlines, Китай

Japan Airlines, Японія

Korean Air, Південна Корея

Qatar Airways, Катар

Singapore Airlines, Сінгапур

Starlux Airlines, Тайвань

Як формують рейтинг

Skytrax не орієнтується на відгуки пасажирів, а проводить власну перевірку стандартів сервісу.

Організація перевіряє роботу персоналу, комфорт сидінь, чистоту салонів, їжу, напої та загальний рівень обслуговування. Компанії у списку подали в алфавітному порядку.

Японська авіакомпанія All Nippon Airways отримує п’ятизірковий статус вже 13 років, а EVA Air із Тайваню — 11 років поспіль.

До списку також увійшла тайванська авіакомпанія Starlux Airlines, яка працює лише шість років. Її відзначили за сучасні літаки та сервіс у всіх класах.

