ТОП-10 авіакомпаній у 2026 році

Жодна європейська авіакомпанія не увійшла до десятки найкращих у світі
Жодна європейська авіакомпанія не увійшла до десятки найкращих у світовому рейтингу. До списку увійшли авіакомпанії з Азії та Близького Сходу.
Про це пише Euronews.
Список п’ятизіркових авіакомпаній опублікувала міжнародна організація з оцінювання авіаперевізників Skytrax. Вона щороку оцінює авіакомпанії за якістю сервісу в літаках та аеропортах.
ТОП-10 авіакомпаній у 2026 році:
  • All Nippon Airways, Японія
  • Asiana Airlines, Південна Корея
  • Cathay Pacific Airways, Гонконг
  • EVA Air, Тайвань
  • Hainan Airlines, Китай
  • Japan Airlines, Японія
  • Korean Air, Південна Корея
  • Qatar Airways, Катар
  • Singapore Airlines, Сінгапур
  • Starlux Airlines, Тайвань

Як формують рейтинг

Skytrax не орієнтується на відгуки пасажирів, а проводить власну перевірку стандартів сервісу.
Організація перевіряє роботу персоналу, комфорт сидінь, чистоту салонів, їжу, напої та загальний рівень обслуговування. Компанії у списку подали в алфавітному порядку.
Японська авіакомпанія All Nippon Airways отримує п’ятизірковий статус вже 13 років, а EVA Air із Тайваню — 11 років поспіль.
До списку також увійшла тайванська авіакомпанія Starlux Airlines, яка працює лише шість років. Її відзначили за сучасні літаки та сервіс у всіх класах.
За матеріалами:
The Village Україна
