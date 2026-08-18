Зростання у Франківську. Чому тут ціни на житло майже наздогнали Львів Сьогодні 13:44 — Нерухомість

Зростання у Франківську. Чому тут ціни на житло майже наздогнали Львів

Український ринок нерухомості продовжує дивувати: Львів уже обійшов Київ за середньою ціною квадратного метра в новобудовах, а в Івано-Франківській області за рік зафіксували рекордне зростання вартості житла. Водночас оренда у прифронтових Харкові та Запоріжжі дорожчає темпами, яких складно не помітити.

Про те, що відбувається з цінами на житло в різних регіонах України та чому показники окремих міст так сильно відрізняються, розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна у новому відео для Finance.ua.

Львів випередив Київ за ціною «квадратів»

Львів традиційно вважався одним із найдорожчих міст України, але тепер він випереджає за вартістю новобудов навіть столицю. За словами Кірюхіної, середня ціна квадратного метра у Львові зараз становить 67 500 грн, тоді як у Києві — близько 63 400 грн.

При цьому обидва ринки за рік зросли приблизно однаково: у Львові ціни додали 14%, а в Києві — 15%. Однак протягом останнього року саме Львів демонстрував дещо швидше зростання, що й дозволило йому вийти вперед.

«Львів трохи обійшов Київ за рахунок того, що у Львові ми бачимо трошечки швидше зростання протягом минулого року», — пояснила експертка.

На вторинному ринку ситуація дещо інша. На темпи зростання цін у столиці, зокрема, вплинув складний період після блекаутів.

Рекордні +50% за рік

Ще більш вражаюча динаміка — на Івано-Франківщині. За рік середня ціна квадратного метра первинного житла в області зросла приблизно на 50% і досягла 66 400 грн. Таким чином, область майже зрівнялася за ціною зі Львовом, де квадратний метр коштує 67 500 грн.

Кірюхіна пояснює такий стрибок специфікою місцевого ринку. Саме в Івано-Франківській області розташований Буковель та інші популярні курортні локації, де активно розвивається дохідна нерухомість.

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За останній рік в області стартували шість нових житлових комплексів та сім нових черг. І ці нові проєкти мають значно вищу стартову ціну, ніж житло в інших комплексах області або передмісті Івано-Франківська.

«Саме за рахунок того, що відкрилися нові продажі, так сильно зросла ціна Івано-Франківської області», — зазначила експертка.

Тобто рекордні 50% не означають, що абсолютно все житло в області за рік подорожчало наполовину. Значною мірою на середню ціну вплинув вихід на ринок дорогих нових проєктів.

Не менш цікава ситуація склалася на ринку оренди у Харкові. За рік оренда однокімнатних квартир подорожчала на 88%, двокімнатних — приблизно на 100%, а трикімнатних — на 90%. Попри такі темпи, Харків залишається одним із найдешевших великих міст України за орендою. Середня ціна однокімнатної квартири зараз становить близько 7 500 грн на місяць, тоді як у Львові — 22 600 грн.

Детальніше про те, чому українські міста демонструють настільки різну динаміку цін на житло, як обрати собі житло та на що звертати увагу інвестору, — дивіться у відео за посиланням:

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