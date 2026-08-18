Скільки коштує зняти житло в Карпатах в останні дні літа (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Скільки коштує зняти житло в Карпатах в останні дні літа (інфографіка)

У більшості туристичних локацій Карпат оренда будинків за останній рік подорожчала.

Ціна залежить не лише від популярності курорту, а й від кількості та типу доступних пропозицій, тому навіть у сусідніх населених пунктах динаміка може суттєво відрізнятися, пише OLX.

Якщо порівняти нинішні ціни з показниками 2022 року, в окремих популярних карпатських локаціях оренда будинків помітно подорожчала.

У Яремче медіанна вартість зросла з 1 500 до 2 500 гривень на добу.

У Ворохті — з 1 200 до 2 000 гривень, а в Микуличині — з 1 800 до 3 000 гривень. У кожній із цих трьох локацій за період з 2022 року медіанна вартість оренди зросла приблизно на 67%.

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

Де найдорожче

Найдорожчим серед проаналізованих напрямків залишається Буковель (Поляниця). Медіанна вартість подобової оренди будинку тут становить 4 000 гривень — стільки ж, як і рік тому.

Стільки ж коштує житло в Татарові — 3 925 гривень за добу. За рік ціна зросла приблизно на 5%.

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По 3 000 гривень на добу в середньому коштує оренда будинку у Славському, Микуличині, Косові та Пилипці.

Як зросли ціни

у Славському ціна за рік зросла на 20%;

у Микуличині — на 20%;

у Косові — на 50%;

у Пилипці — знизилася на 14%.

Де дешевше

На Драгобраті медіанна ціна оренди будинку становить 2 800 гривень на добу. Рік тому вона була лише 900 гривень.

Стільки ж коштує оренда у Сколе — близько 2 800 гривень, що на 22% більше, ніж торік.

У Яремче будинок можна орендувати в середньому за 2 500 гривень на добу — на 25% дорожче, ніж рік тому.

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Ще доступнішими є Ворохта та Воловець, де медіанна вартість становить близько 2 000 гривень за добу. У Ворохті ціна за рік зросла на 10%, а у Воловці — більш ніж удвічі: торік медіанна вартість становила 900 гривень.

Найдешевшим серед проаналізованих напрямків виявилася Верховина — медіанна ціна становить 750 гривень за добу. Рік тому вона була значно вищою — 2 500 гривень.

В OLX зазначають, що така суттєва різниця може бути пов’язана зі зміною кількості та структури пропозицій. Зокрема, поява на платформі більшої кількості бюджетних варіантів може вплинути на медіанну вартість.

У більшості туристичних локацій Карпат оренда будинків за останній рік подорожчала. Водночас ціни залежать не лише від популярності курорту, а й від кількості та типу доступних пропозицій, тому навіть у сусідніх населених пунктах динаміка може суттєво відрізнятися.

Раніше ми писали , що за останні чотири роки найбільше подорожчання вартості оренди приватних будинків зафіксували у Київській області, де медіанна ціна зросла майже у 3,7 раза.

У частині областей подорожчання було значно стриманішим. Зокрема, в Одеській області медіанна вартість оренди будинків збільшилася на 89% - з 23,4 тис. грн до 44,2 тис. грн.

На Херсонщині зростання становило 83%, Закарпатті — 78%, Тернопільщині — 74%, Волині — 63%, Львівщині — 53%, Черкащині — 43%.

Найменші зміни зафіксували у Чернівецькій та Рівненській областях — в обох випадках зростання становило близько 8%.

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