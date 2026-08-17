Хто купує найбільше житла в Іспанії: на якому місці українці (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Нерухомість

Хто купує найбільше житла в Іспанії: на якому місці українці (інфографіка)

У 1 півріччі 2026 року іноземці придбали в Іспанії 51,627 тис. об’єктів житла, що приблизно на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і стало максимальним показником за всю історію відповідної статистики іспанських реєстраторів.

Про це пише open4business.com.ua

Найактивнішим виявився другий квартал: іноземці уклали понад 26,8 тис. угод, а їхня частка у всіх зареєстрованих покупках житла сягнула 15,98% — історичного максимуму, свідчать дані Colegio de Registradores de España.

Читайте також Іспанія вперше визнана найпривабливішою країною для інвестицій у нерухомість

При цьому загальний іспанський ринок житла у другому кварталі, навпаки, дещо охолов. Кількість угод скоротилася на 5,7% порівняно з попереднім кварталом — до 167 934 тис., у тому числі продажі новобудов впали на 11,5%, до 34 919 тис.

Іноземний попит посилювався на тлі зниження загальної активності покупців.

Хто купував найбільше

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

Найбільшою групою іноземних покупців за підсумками першого півріччя залишилися громадяни Великої Британії. Вони придбали 3 567 об’єктів, однак кількість угод скоротилася приблизно на 10% у річному вимірі.

До них наблизилися громадяни Нідерландів — 3 489 покупок, що на 12% більше, ніж у першому півріччі 2025 року. Розрив між двома найбільшими групами становив усього 78 угод.

Читайте також Іспанія стала найбільшим покупцем ще одного українського продукту

Саме у другому кварталі британці уклали 1 843 угоди, а голландці — 1 830.

Офіційна статистика за другий квартал показує, що на британців припало 6,99% усіх угод іноземців, на громадян Нідерландів — 6,94%.

Третіми стали німці з часткою 6,11%. Німеччина зберегла третє місце серед найбільших іноземних ринків, хоча попит німецьких покупців за півріччя дещо знизився — приблизно на 2%.

Водночас кількість покупок громадян Італії зросла на 11%,

Польщі — також на 11%,

Франції — на 3%,

Ірландії — на 6%.

Бельгійський попит, навпаки, скоротився приблизно на 16%.Таким чином, структура закордонного попиту в Іспанії стає дедалі більш диверсифікованою.

Ще десять років тому британці значно випереджали інші національності, тоді як зараз різниця між Великою Британією, Нідерландами, Німеччиною та наступною групою європейських покупців істотно скоротилася. У першому кварталі 2026 року, наприклад, частки британців і голландців становили відповідно 6,82% і 6,56% іноземних покупок.

Українці

Найбільш детальний офіційний звіт Colegio de Registradores за перший квартал 2026 року показує, що українці посідали 10-те місце серед іноземних покупців, забезпечуючи 3,08% усіх іноземних угод з нерухомістю; на громадян України припало приблизно 765 покупок за три місяці.

За кількістю угод на початку року українці поступалися британцям, голландцям, марокканцям, німцям, італійцям, французам, румунам, полякам і бельгійцям, але випереджали громадян Китаю, Швеції, Ірландії, США та росії.

Читайте також Іспанія очікує 100 мільйонів туристів цьогоріч

Частка українців була більш ніж удвічі вищою за російську.

Якщо частка збережеться на рівні близько 3%, мова може йти приблизно про 1,5 тис. угод за січень-червень, однак це розрахункова оцінка, а не окремо опублікований офіційний показник

Протилежна тенденція спостерігається серед громадян росії. За перше півріччя росіяни придбали менше 1 тис. об’єктів нерухомості, а кількість угод скоротилася більш ніж на 20% у річному вимірі.

Де купували найбільше

У першому кварталі підвищена концентрація іноземного попиту також спостерігалася на:

Канарських островах — 22,78% угод

в регіоні Мурсія — 21,73%.

У провінції Аліканте іноземці забезпечили близько 44,7% продажів житла,

в Малазі — понад третину.

Загалом за останні 12 місяців іноземні громадяни придбали в Іспанії близько 99,4 тис. об’єктів житла, тобто ринок впритул наблизився до позначки 100 тис. іноземних угод на рік.

Зростання міжнародного попиту відбувається одночасно зі стрімким підвищенням вартості нерухомості.

Середня зареєстрована ціна житла

У другому кварталі досягла нового історичного максимуму — 2 487 євро за кв. м, збільшившись на 2,4% за квартал і на 9,2% у річному вимірі. Індекс повторних продажів показав ще більш значне річне зростання — 16,7%.

Попит посилюється

Таким чином, незважаючи на зниження загальної кількості угод в Іспанії, закордонний попит продовжує посилюватися.

При цьому ринок стає менш залежним від традиційних британських і німецьких покупців: зростає роль Нідерландів, Польщі та низки інших європейських країн, а українці зберігають місце серед найпомітніших національностей на іспанському ринку нерухомості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.