Як навчити дитину не витрачати все одразу: поради батькам Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Дитина зі збереженнями

Фінансові звички формуються ще до того, як людина отримує першу зарплату. Саме в дитинстві можна навчитися розуміти цінність грошей, планувати покупки, відкладати кошти та відрізняти справжню потребу від спонтанного бажання.

Для цього дітям не потрібно пояснювати складні економічні терміни. Батьки можуть почати з простих щоденних ситуацій і невеликих сум. Детально такими поділилися фахівці Фінкульту

Головні правила

Наприклад, дитина щотижня отримує 200 грн. Запропонуйте їй самостійно вирішити, як розподілити ці кошти. Гроші можна умовно поділити на чотири категорії:

витрати — на те, що дитина хоче придбати зараз;

заощадження — на більшу покупку або здійснення мрії;

резерв — невелика сума на непередбачені ситуації;

подарунок або допомога — на подарунок близьким, добру справу чи благодійність.

Так дитина поступово зрозуміє, що гроші можуть мати різне призначення, а частину коштів варто залишати на майбутнє.

Ще одна важлива навичка — вміти відрізняти «хочу» від «потрібно». Наприклад, дитина хоче нову гру, але водночас їй потрібне канцелярське приладдя для навчання.

Батьки можуть запитати:

«Що тобі потрібно придбати обов’язково?»

«Без чого можна обійтися зараз?»

«На що ти хочеш накопичити?»

Для практики можна запропонувати дитині розподілити свої витрати на дві категорії — «потреби» та «бажання». Потреби — це їжа, одяг, навчання, здоров’я та безпека. Бажання — речі або послуги, які приносять задоволення, але не є необхідними.

Планування і страх помилок

Якщо дитина хоче навушники за 1200 грн, допоможіть їй скласти простий план накопичення. Наприклад, якщо відкладати по 200 грн щотижня, потрібну суму можна зібрати за шість тижнів. Такий приклад показує зв’язок між фінансовою метою, регулярними заощадженнями та результатом.

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Водночас батькам не варто одразу виправляти кожну фінансову помилку дитини. Якщо вона витратила всі кишенькові гроші на спонтанну покупку, краще разом обговорити, що сталося, чому так вийшло та як можна діяти наступного разу.

Ще один спосіб навчити дитину планувати фінанси — залучати її до простих сімейних покупок. Наприклад, перед походом до магазину можна разом скласти список необхідних товарів і визначити приблизний бюджет. Так дитина побачить, що сімейні кошти мають певні межі, а покупки потребують планування.

Головне для батьків — не просто давати дитині гроші, а пояснювати, як ними відповідально розпоряджатися. Фінансові звички формуються поступово, а вміння планувати витрати, накопичувати на мету та співвідносити бажання з можливостями допоможе дитині ухвалювати більш зважені фінансові рішення в майбутньому.

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