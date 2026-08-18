ПриватБанк розповів, коли повернуть списані під час збою гроші Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

ПриватБанк розповів, коли повернуть списані під час збою гроші

ПриватБанк розповів, коли повернуть списані під час збою гроші.

Про це йдеться в повідомленні банку

15 серпня зранку стався технічний збій, під час якого кошти за невдалі операції все одно були списані з рахунків клієнтів.

Згодом у банку повідомили, що сервіси працюють у стандартному режимі, оплати через POS-термінали проходять, а онлайн-платежі обробляються без затримок.

«Цю проблему також вирішено. Кошти повернуться на рахунки клієнтів протягом доби», — повідомили в ПриватБанку.

Причину технічного збою у банку не уточнили.

В соціальних мережах клієнти спочатку пмсали дописи з обуренням, але згодом почали поавідомляти, що банк почав повертати списані кошти за невдалими операціями.

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