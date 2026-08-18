ПриватБанк розповів, коли повернуть списані під час збою гроші
ПриватБанк розповів, коли повернуть списані під час збою гроші.
Про це йдеться в повідомленні банку.
15 серпня зранку стався технічний збій, під час якого кошти за невдалі операції все одно були списані з рахунків клієнтів.
Згодом у банку повідомили, що сервіси працюють у стандартному режимі, оплати через POS-термінали проходять, а онлайн-платежі обробляються без затримок.
«Цю проблему також вирішено. Кошти повернуться на рахунки клієнтів протягом доби», — повідомили в ПриватБанку.
Причину технічного збою у банку не уточнили.
В соціальних мережах клієнти спочатку пмсали дописи з обуренням, але згодом почали поавідомляти, що банк почав повертати списані кошти за невдалими операціями.
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