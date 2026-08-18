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Родини з дітьми у прифронтових громадах отримають по 19 400 грн

Особисті фінанси
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Сім'я з дітьми
Сім'я з дітьми
Понад 104 тисячі сімей із дітьми, які живуть поблизу лінії зіткнення, отримають одноразову виплату на підготовку до зими.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Розмір допомоги становитиме 19 400 грн на одне домогосподарство, а подавати окрему заяву для її отримання не потрібно.

Де візьмуть кошти на це

На підтримку найбільш вразливих категорій населення у прифронтових громадах Мінсоцполітики залучає понад 2,2 млрд грн міжнародного фінансування. Кошти надійдуть через спеціально створений Гуманітарний рахунок реагування та стійкості.
Зокрема:
  • понад 2 млрд грн надасть ЮНІСЕФ;
  • 223 млн грн — Товариство Червоного Хреста України.

На що можна витратити виплату

Грошова допомога не має цільового призначення, тому родини зможуть самостійно визначити, на що витратити кошти. Зокрема, їх можна спрямувати на:
  • тверде паливо;
  • теплий одяг;
  • взуття;
  • оплату житлово-комунальних послуг.
Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд на основі інформації з державних реєстрів. Подавати заяву не потрібно — гроші автоматично надійдуть на чинні пенсійні рахунки або картки для соціальних виплат.
Раніше ми повідомляли, що деякі українці, які мали право на отримання допомоги в межах програми «Зимова підтримка» у період зими 2025/2026, так і не отримали кошти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіСоціальна допомогаФінансова допомога
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