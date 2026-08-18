Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Нетехнічний спеціаліст в IT

Зарплати в українському ІТ суттєво відрізняються залежно від спеціалізації, посади, досвіду та міста. Найвищі медіанні доходи у червні 2026 року зафіксували серед фахівців із Tech Leadership — $6110, тоді як найнижчі — в Office Management and Administration, де медіана становить $995.

Такі дані наводить DOU за результатами зарплатного дослідження.

Які спеціалізації мають найвищі зарплати

Після Tech Leadership друге місце за рівнем медіанної зарплати посідає General Leadership — $5000. Далі йдуть UI/UX / Product Design із $2475 та Legal — $2430.

У Finance & Accounting і Marketing медіанна зарплата однакова — $2000. В інших спеціалізаціях показники такі:

HR / Recruiting / L&D — $1813;

Sales / BizDev — $1800;

Brand / PR / Content — $1700;

Graphic / Motion Design — $1600;

Support / Customer Success — $1419;

Office Management and Administration — $995.

Медіанні зарплати в дослідженні наведені без урахування бонусів.

Як змінилися зарплати за останні пів року

У Tech Leadership після зростання у 2023−2024 роках зарплати продовжили знижуватися. За останні шість місяців медіана скоротилася на $215, однак ця спеціалізація все одно залишається найбільш високооплачуваною.

У General Leadership після кількох коливань зарплата зросла на $1000 і повернулася до рівня червня 2024 року. Водночас кількість анкет у цій категорії збільшилася до 43, що зробило оцінку надійнішою.

У Legal зарплати після найвищого показника пів року тому знизилися на $270.

У Finance, Marketing, HR / Recruiting / L&D, Brand / PR / Content та Office Management за цей період суттєвих змін не було.

Водночас зарплати Support / Customer Success зросли на $219 — до $1419. У дизайні медіанні зарплати Product Designer збільшилися на $125, а UI/UX Designer — на $100. Натомість Web Designer, Motion Designer та Graphic Designer після попереднього зростання продемонстрували зниження.

Медіанна зарплата Sales-фахівців скоротилася на $50.

Коли фахівцям востаннє підвищували зарплату

Найчастіше за останні шість місяців зарплату переглядали фахівцям у Finance & Accounting — таких було 44%, тоді як серед усіх айтівців — 33%.

Близько 37% фахівців у Legal, Marketing та Graphic / Motion / Web Design отримували підвищення протягом останнього пів року.

Приблизно кожен третій фахівець у Brand / PR / Content, Support / Customer Success та HR / Recruiting / L&D також мав перегляд зарплати за цей період.

Водночас рідше, ніж серед айтівців загалом, зарплати переглядали у UI/UX / Product Design, Tech Leadership, Sales / BizDev, General Leadership та Office Management.

Що відбувається із зарплатами залежно від досвіду

Найбільша зміна за останні шість місяців відбулася серед маркетологів із понад 10 роками досвіду. Їхня медіанна зарплата зросла приблизно з $2550 до $3900.

Таким чином, саме маркетологи з найбільшим досвідом зараз мають найвищу медіанну зарплату серед найдосвідченіших фахівців — вони випередили UI/UX / Product Design із показником $3550.

У Sales / BizDev та HR / Recruiting / L&D серед фахівців із 10+ роками досвіду зарплати, навпаки, дещо знизилися — до $3000 та $2800 відповідно.

Серед фахівців із 3−5 роками досвіду зарплати зросли у:

Support / Customer Success — до $1425;

Brand / PR / Content — до $1700;

HR / Recruiting / L&D — до $1615.

У маркетингу медіана для цієї групи знизилася до $1800, а в UI/UX / Product Design залишилася майже без змін — $1800.

Київ проти Львова

У Києві медіанні зарплати залишаються вищими майже в усіх спеціалізаціях.

Найбільша різниця — у Tech Leadership: $6600 у Києві проти $6000 у Львові.

У Marketing медіана становить $2200 проти $1775, у HR / Recruiting / L&D — $2070 проти $1700, у UI/UX / Product Design — $2700 проти $2438, у Brand / PR / Content — $1900 проти $1700.

У Support / Customer Success показники майже зрівнялися — $1500 у Києві та $1445 у Львові.

Винятком став Sales / BizDev: у Львові медіана вища — $2150 проти $2000 у Києві. За пів року вона зросла у Львові на $539, тоді як у Києві залишилася без змін.

Також у Львові помітно зросли зарплати Brand / PR / Content — на $275, та Support / Customer Success — на $395.

У маркетингу ситуація протилежна: у Києві медіана зросла на $200, до $2200, а у Львові знизилася на $225, до $1775.

За кордоном зарплати вищі

В усіх досліджуваних спеціалізаціях медіанні зарплати фахівців, які працюють за кордоном, вищі, ніж в Україні.

Найбільша різниця — у Leadership та Marketing:

Leadership — $7500 за кордоном проти $6000 в Україні;

Marketing — $3500 проти $2000.

Також суттєво відрізняються зарплати у Sales / BizDev — $2800 проти $1790 в Україні, Brand / PR / Content — $2464 проти $1700 та Support / Customer Success — $2000 проти $1400.

У UI/UX / Product Design медіана за кордоном становить $3000 проти $2400 в Україні.

Найменший розрив — у HR / Recruiting / L&D: $2050 за кордоном проти $1813 в Україні.

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