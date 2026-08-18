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Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка

Особисті фінанси
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Нетехнічний спеціаліст в IT
Нетехнічний спеціаліст в IT
Зарплати в українському ІТ суттєво відрізняються залежно від спеціалізації, посади, досвіду та міста. Найвищі медіанні доходи у червні 2026 року зафіксували серед фахівців із Tech Leadership — $6110, тоді як найнижчі — в Office Management and Administration, де медіана становить $995.
Такі дані наводить DOU за результатами зарплатного дослідження.

Які спеціалізації мають найвищі зарплати

Після Tech Leadership друге місце за рівнем медіанної зарплати посідає General Leadership — $5000. Далі йдуть UI/UX / Product Design із $2475 та Legal — $2430.
У Finance & Accounting і Marketing медіанна зарплата однакова — $2000. В інших спеціалізаціях показники такі:
  • HR / Recruiting / L&D — $1813;
  • Sales / BizDev — $1800;
  • Brand / PR / Content — $1700;
  • Graphic / Motion Design — $1600;
  • Support / Customer Success — $1419;
  • Office Management and Administration — $995.
Медіанні зарплати в дослідженні наведені без урахування бонусів.

Як змінилися зарплати за останні пів року

У Tech Leadership після зростання у 2023−2024 роках зарплати продовжили знижуватися. За останні шість місяців медіана скоротилася на $215, однак ця спеціалізація все одно залишається найбільш високооплачуваною.
У General Leadership після кількох коливань зарплата зросла на $1000 і повернулася до рівня червня 2024 року. Водночас кількість анкет у цій категорії збільшилася до 43, що зробило оцінку надійнішою.
У Legal зарплати після найвищого показника пів року тому знизилися на $270.
Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка
У Finance, Marketing, HR / Recruiting / L&D, Brand / PR / Content та Office Management за цей період суттєвих змін не було.
Водночас зарплати Support / Customer Success зросли на $219 — до $1419. У дизайні медіанні зарплати Product Designer збільшилися на $125, а UI/UX Designer — на $100. Натомість Web Designer, Motion Designer та Graphic Designer після попереднього зростання продемонстрували зниження.
Медіанна зарплата Sales-фахівців скоротилася на $50.

Коли фахівцям востаннє підвищували зарплату

Найчастіше за останні шість місяців зарплату переглядали фахівцям у Finance & Accounting — таких було 44%, тоді як серед усіх айтівців — 33%.
Близько 37% фахівців у Legal, Marketing та Graphic / Motion / Web Design отримували підвищення протягом останнього пів року.
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Приблизно кожен третій фахівець у Brand / PR / Content, Support / Customer Success та HR / Recruiting / L&D також мав перегляд зарплати за цей період.
Водночас рідше, ніж серед айтівців загалом, зарплати переглядали у UI/UX / Product Design, Tech Leadership, Sales / BizDev, General Leadership та Office Management.
Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка

Що відбувається із зарплатами залежно від досвіду

Найбільша зміна за останні шість місяців відбулася серед маркетологів із понад 10 роками досвіду. Їхня медіанна зарплата зросла приблизно з $2550 до $3900.
Таким чином, саме маркетологи з найбільшим досвідом зараз мають найвищу медіанну зарплату серед найдосвідченіших фахівців — вони випередили UI/UX / Product Design із показником $3550.
Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка
У Sales / BizDev та HR / Recruiting / L&D серед фахівців із 10+ роками досвіду зарплати, навпаки, дещо знизилися — до $3000 та $2800 відповідно.
Серед фахівців із 3−5 роками досвіду зарплати зросли у:
  • Support / Customer Success — до $1425;
  • Brand / PR / Content — до $1700;
  • HR / Recruiting / L&D — до $1615.
У маркетингу медіана для цієї групи знизилася до $1800, а в UI/UX / Product Design залишилася майже без змін — $1800.

Київ проти Львова

У Києві медіанні зарплати залишаються вищими майже в усіх спеціалізаціях.
Найбільша різниця — у Tech Leadership: $6600 у Києві проти $6000 у Львові.
У Marketing медіана становить $2200 проти $1775, у HR / Recruiting / L&D — $2070 проти $1700, у UI/UX / Product Design — $2700 проти $2438, у Brand / PR / Content — $1900 проти $1700.
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У Support / Customer Success показники майже зрівнялися — $1500 у Києві та $1445 у Львові.
Винятком став Sales / BizDev: у Львові медіана вища — $2150 проти $2000 у Києві. За пів року вона зросла у Львові на $539, тоді як у Києві залишилася без змін.
Також у Львові помітно зросли зарплати Brand / PR / Content — на $275, та Support / Customer Success — на $395.
У маркетингу ситуація протилежна: у Києві медіана зросла на $200, до $2200, а у Львові знизилася на $225, до $1775.

За кордоном зарплати вищі

В усіх досліджуваних спеціалізаціях медіанні зарплати фахівців, які працюють за кордоном, вищі, ніж в Україні.
Найбільша різниця — у Leadership та Marketing:
  • Leadership — $7500 за кордоном проти $6000 в Україні;
  • Marketing — $3500 проти $2000.
Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка
Також суттєво відрізняються зарплати у Sales / BizDev — $2800 проти $1790 в Україні, Brand / PR / Content — $2464 проти $1700 та Support / Customer Success — $2000 проти $1400.
У UI/UX / Product Design медіана за кордоном становить $3000 проти $2400 в Україні.
Найменший розрив — у HR / Recruiting / L&D: $2050 за кордоном проти $1813 в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ITЗарплатаСередня зарплата
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