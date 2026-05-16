Чи можуть авіакомпанії підвищувати ціну квитка після його придбання

Авіакомпанії не можуть підвищувати ціну квитка після покупки, Фото: magnific
ЄС попередив, що авіакомпанії не повинні стягувати з пасажирів додаткові збори за паливо після того, як ті вже придбали квитки.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, яку цитує AFP.

Що передувало

Ця заява пролунала на тлі того, як іспанський лоукост Volotea зазнав критики у Франції, де щодо нього ведеться розслідування після того, як він вимагав від клієнтів сплатити паливні збори вже після придбання квитків.
Директор авіакомпанії у Франції Жіль Госселен захистив цей захід.
«Законність нашої системи була підтверджена трьома незалежними юридичними фірмами, що спеціалізуються на повітряному транспорті та споживчому праві. Цей захід є прозорим, він тимчасовий і діє в обидва боки, як у бік підвищення, так і в бік зниження», — сказав Госселен агентству AFP.
Ця заява пролунала на тлі значних труднощів в авіаційному секторі через високі ціни на енергоносії, спричинені війною на Близькому Сході.
Натомість у Єврокомісії попередили, що такі заходи є неприйнятними.
«Авіакомпанії можуть коригувати свої опубліковані тарифи з урахуванням ситуації, але додавання паливного збору до вартості квитка після його придбання не може бути виправданим», — підкреслила Ітконен.
Будь-які зміни після бронювання можуть «викликати питання щодо недобросовісних комерційних практик у рамках законодавства ЄС», додала вона.
За матеріалами:
Європейська правда
