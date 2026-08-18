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Українці в Німеччині можуть обмінювати водійські права без іспитів

Світ
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Водій за кермом
Водій за кермом
Українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Україну офіційно включили до переліку держав, для яких діє спрощений порядок обміну.
Відповідні зміни набули чинності 18 серпня 2026 року після офіційного оприлюднення в німецькому Федеральному віснику законів.

Що змінилося

Раніше для громадян країн поза ЄС, зокрема України, обмін посвідчення за загальним правилом вимагав складання теоретичного та практичного іспитів. Тепер для більшості категорій українські посвідчення водія можна обміняти без цих іспитів.
Окремо українцям спростили складання іспиту для тих, хто вперше отримує водійське в Німеччині або відкриває нову категорію: українську мову додали до переліку мов, якими можна складати теоретичну частину іспиту.
Зміни пов’язані з тим, що німецька влада вважає українську систему водійських посвідчень співставною з європейською.

Які категорії можна обміняти без іспитів

Нові правила охоплюють основні категорії водійських посвідчень:
  • A1, A — мотоцикли;
  • B, BE — легкові автомобілі;
  • C1, C1E, C, CE — вантажний транспорт;
  • D1, D1E, D, DE — автобуси.
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Водночас спрощений обмін не поширюється на категорії B1 і T (B1 стосується, зокрема, трициклів і квадроциклів, а T — тракторів).
Для категорій, пов’язаних із вантажним і пасажирським транспортом, також необхідно буде підтвердити відповідність вимогам щодо здоров’я та зору.
Є й окремий виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B доведеться складати теоретичний і практичний іспити.

Де обмінювати українські права

Для обміну українського посвідчення водія потрібно звернутися до місцевого органу, який займається видачею водійських прав, — Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde — за місцем проживання в Німеччині.
Відомство перевірить документи заявника та право на керування транспортом відповідних категорій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водіяНімеччина
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