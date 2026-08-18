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Одне з найкрасивіших сіл Англії блокує нові магазини — чому так (фото)

Світ
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Одне з найкрасивіших сіл Англії блокує нові магазини — чому так (фото)
Одне з найкрасивіших сіл Англії блокує нові магазини — чому так (фото)
«Найкрасивіше» село Котсуолдс Англії відхилило плани забудови кафе та торгової зони в рамках боротьби з надмірним туризмом .
Щодня автобуси з туристами приїжджають до мальовничого села Бібері, яке журнал Forbes вважає одним із найкрасивіших сіл світу.
Про це пише The Independent.
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Рада цього села вирішила, що надмірний туризм, пов’язаний з форелевим господарством, що призводить до великого потоку відвідувачів, має «негативний вплив на місцеве довкілля».
Це місце описується як «найстаріша діюча форелева ферма Англії», де відвідувачі можуть дослідити «прекрасні угіддя, зловити рибу, взяти напрокат барбекю або зіграти раунд міні-гольфу».
Село, яке може приймати до 20 000 туристів щовихідних, запровадило нові обмеження на доступ автобусів.
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Нові обмеження на паркування включають спеціально відведені зони для висадки автобусів та штрафи для транспортних засобів, які їх не дотримуються.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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