Купив вантажний контейнер і знайшов у ньому скарб — деталі Сьогодні 18:33 — Світ

Купив вантажний контейнер і знайшов у ньому скарб — деталі

Чоловік із Каліфорнії придбав покинутий морський вантажний контейнер, вміст якого виявився значно дорожчим за саму покупку, пише Supercar Blondie.

YouTube-блогер Брент Рівера разом із друзями виявив контейнер неподалік порту Лос-Анджелеса. Він частково перебував у воді біля берегової лінії та, ймовірно, опинився там після шторму.

Спочатку чоловіки планували отримати доступ до контейнера, щоб перевірити його вміст і, можливо, заробити на знайдених речах. Однак їх перервала адміністрація причалу, яка звинуватила компанію в незаконному проникненні на територію. Зрештою Рівері вдалося домовитися з власником і придбати контейнер за 20 тисяч доларів.

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При цьому покупка була справжньою лотереєю, адже чоловік не знав, що всередині. «Цей морський контейнер може коштувати мільйони. Але якщо все, що всередині, пошкоджено, він також може не коштувати нічого», — сказав Рівера.

Після відкриття контейнера на чоловіків чекало чимало несподіванок. Усередині вони виявили порожню дерев’яну труну, феєрверки та коробку з отруйними зміями. Водночас серед вантажу були й значно цінніші речі — гуманоїдний робот, здатний танцювати та виконувати рухи кунг-фу, робот-собака й електрична дошка для серфінгу.

Контейнер також містив десятки водостійких iPhone, MacBook, консолі PlayStation 5, сонцезахисні окуляри Louis Vuitton і запечатані картки Pokémon. Усе це вже могло забезпечити власникам чималий прибуток.

Проте головна знахідка чекала чоловіків у самому кінці контейнера. Там стояв повністю неушкоджений триколісний супермобіль Polaris Slingshot, вартість якого оцінюється приблизно у $50 тисяч.

Як зазначає Supercar Blondie, автомобіль практично не постраждав, незважаючи на те, що контейнер тривалий час перебував біля моря. Для покупців це стало головним призом ризикованої угоди — лише одна машина вже могла перекрити витрати на придбання контейнера більш ніж удвічі.

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