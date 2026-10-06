Європа скоротить до нуля імпорт російського газу до кінця наступного року

На тлі нестабільності глобальних ринків викопного палива Європі потрібно виробляти та споживати більше власних «чистих» енергоресурсів, а країни-члени ЄС повинні мати необхідні інструменти для реагування на енергетичні кризи.

Про це під час промови в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

«З кінця лютого ціни на газ зросли на 140%. Ціни на дизельне пальне подвоїлися. Загалом імпортоване викопне паливо коштувало Європі додаткових 100 мільярдів євро з початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії», — нагадала вона.

Фон дер Ляєн закликала ЄС «діяти негайно», бо ситуація може ще більше загостритися з наближенням зими.

«Ми вже перемагали раніше. Чотири роки тому росія намагалася шантажувати нас. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з росії. Майже вмить практично весь цей обсяг було перекрито. Але Європа об’єдналася, і ми стали сильнішими. Ми диверсифікували наші постачання. І ми масово прискорили інвестиції у власну чисту енергію. Сьогодні наш імпорт російського газу впав з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року», — заявила вона.

Президентка Єврокомісії повідомила, що понад 70% електроенергії в ЄС на сьогодні виробляється з власних та чистих джерел — відновлюваної та атомної енергетики.

«Завдяки цим рішенням, які ми ухвалили під час кризи 2022 року, сьогодні ми менш вразливі та перебуваємо в кращому становищі», — вважає фон дер Ляєн.

Нові рішення мають слідувати такій же логіці, переконана вона.