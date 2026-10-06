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Європа скоротить до нуля імпорт російського газу до кінця наступного року

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Європа скоротить до нуля імпорт російського газу до кінця наступного року
Європа скоротить до нуля імпорт російського газу до кінця наступного року
На тлі нестабільності глобальних ринків викопного палива Європі потрібно виробляти та споживати більше власних «чистих» енергоресурсів, а країни-члени ЄС повинні мати необхідні інструменти для реагування на енергетичні кризи.
Про це під час промови в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.
«З кінця лютого ціни на газ зросли на 140%. Ціни на дизельне пальне подвоїлися. Загалом імпортоване викопне паливо коштувало Європі додаткових 100 мільярдів євро з початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії», — нагадала вона.
Фон дер Ляєн закликала ЄС «діяти негайно», бо ситуація може ще більше загостритися з наближенням зими.
«Ми вже перемагали раніше. Чотири роки тому росія намагалася шантажувати нас. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з росії. Майже вмить практично весь цей обсяг було перекрито. Але Європа об’єдналася, і ми стали сильнішими. Ми диверсифікували наші постачання. І ми масово прискорили інвестиції у власну чисту енергію. Сьогодні наш імпорт російського газу впав з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року», — заявила вона.
Президентка Єврокомісії повідомила, що понад 70% електроенергії в ЄС на сьогодні виробляється з власних та чистих джерел — відновлюваної та атомної енергетики.
«Завдяки цим рішенням, які ми ухвалили під час кризи 2022 року, сьогодні ми менш вразливі та перебуваємо в кращому становищі», — вважає фон дер Ляєн.
Нові рішення мають слідувати такій же логіці, переконана вона.
«У короткостроковій перспективі нам потрібно підтримати держави-члени, щоб відповісти на негайний тиск. Але в середньостроковій та довгостроковій перспективі нам потрібно продовжувати розв’язувати структурні проблеми, які залишають нас незахищеними перед нестабільними зовнішніми ринками викопного палива. Ми повинні інвестувати в нашу стійкість», — заявила президентка Єврокомісії, додавши, що універсального рішення для всього Європейського Союзу немає і треба дати державам-членам інструменти та гнучкість для реагування на енергетичну кризу.
За матеріалами:
Укрінформ
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