Санкції проти майже 3000 осіб діятимуть три роки

Європейський Союз найближчим часом не порушуватиме питання про повернення до санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, яких нещодавно виключили з переліку обмежень.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після завершення Ради асоціації Молдова — ЄС, передає «Європейська правда».

Усманов і Фрідман не повернуться під санкції найближчим часом

Відповідаючи на запитання про можливість повернення Фрідмана та Усманова до санкційного списку ЄС, Каллас заявила, що не бачить передумов для такого рішення найближчим часом.

«Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом», — сказала вона.

Водночас Каллас нагадала, що ЄС наразі працює приблизно над 1600 новими включеннями до санкційних списків.

Санкції проти майже 3000 осіб діятимуть три роки

«Я хочу ще раз наголосити: у зв’язку з рішеннями, ухваленими два тижні тому, 2998 позицій з санкційних списків залишатимуться чинними протягом трьох років. Тобто, в нас більше немає рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців», — підкреслила головна дипломатка ЄС.

Вона додала, що країни-члени ЄС «можуть вільно пропонувати імена, які, на їхню думку, мають бути включені до санкційного списку», і зрештою рішення ухвалюють держави-члени.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів — Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів.