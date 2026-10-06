Під час прогулянки в Польщі грибники натрапили на старовиннний скарб — урну та римську монету.
Подружжя повідомило про свою знахідку Мазовецькому воєводському охоронцю пам’яток, пише inpoland.net.pl.
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Як це було
Під час пошуку грибів пара побачила піщаний схил. На схилі їхню увагу привернув об’єкт, який мав форму, що дуже відрізнялася від природних об’єктів.
Виявилося, що це урна для кремації, характерна для клошових поховань (коли прах людини після кремації поміщали у глиняну урну, а потім зверху накривали великою чашою, за формою схожою на перевернутий дзвін.
Чоловік не забрав скарби додому, а відразу повідомив відповідні служби. Після ретельного огляду артефакти потрапили до державних колекцій. Зокрема їх можна побачити у постійній експозиції в замку в Ліві.
Раніше ми писали, що чоловік із Каліфорнії придбав покинутий морський вантажний контейнер, вміст якого виявився значно дорожчим за саму покупку. А от ваза за 3,99 долара в секонд-хенді виявилася 1200-річним скарбом майя.