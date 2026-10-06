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Під час прогулянки грибники натрапили на старовиннний скарб — деталі

Особисті фінанси
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Під час прогулянки грибники натрапили на старовиннний скарб — деталі
Під час прогулянки грибники натрапили на старовиннний скарб — деталі
Під час прогулянки в Польщі грибники натрапили на старовиннний скарб — урну та римську монету.
Подружжя повідомило про свою знахідку Мазовецькому воєводському охоронцю пам’яток, пише inpoland.net.pl.

Як це було

Під час пошуку грибів пара побачила піщаний схил. На схилі їхню увагу привернув об’єкт, який мав форму, що дуже відрізнялася від природних об’єктів.
Виявилося, що це урна для кремації, характерна для клошових поховань (коли прах людини після кремації поміщали у глиняну урну, а потім зверху накривали великою чашою, за формою схожою на перевернутий дзвін.
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Разом з урною збереглися фрагмент клоша та мисочка, що використовувалася для прикриття. Експерти датували пам’ятку IV століттям до нашої ери, що робить її надзвичайно цінним артефактом.
Поруч з урною грибники натрапили на ще один цінний предмет — срібний денарій, викарбуваний за часів правління римського імператора Коммода у 181−192 роках нашої ери.
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Де нині коштовності

Чоловік не забрав скарби додому, а відразу повідомив відповідні служби. Після ретельного огляду артефакти потрапили до державних колекцій. Зокрема їх можна побачити у постійній експозиції в замку в Ліві.
Раніше ми писали, що чоловік із Каліфорнії придбав покинутий морський вантажний контейнер, вміст якого виявився значно дорожчим за саму покупку. А от ваза за 3,99 долара в секонд-хенді виявилася 1200-річним скарбом майя.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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