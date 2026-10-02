Ситуація критична: через обстріли бюджет України недоотримав майже 50 млрд грн

Державний бюджет України дедалі сильніше відчуває проблеми з надходженнями. За дев’ять місяців 2026 року до загального фонду без урахування міжнародних грантів надійшло 1,9 трлн грн, але план не виконали майже на 50 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Що із бюджетом

За оперативними даними, за січень-вересень до загального фонду держбюджету надійшло на 49,5 млрд грн менше від плану. При цьому майже дві третини цієї суми — 32 млрд грн — припали на серпень і вересень.

Основною причиною недонадходжень стали постійні російські удари по бізнесу.

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Водночас окремі податки забезпечили більше надходжень, ніж очікувалося. Зокрема:

податок на прибуток підприємств — +29 млрд грн, або +12% до плану;

ПДФО та військовий збір — +6,6 млрд грн, або +2,6%.

Натомість найбільші недонадходження зафіксували за такими платежами:

імпортний ПДВ — -35,7 млрд грн;

ПДВ із вироблених в Україні товарів — -32,9 млрд грн;

внутрішній акциз — -19,1 млрд грн;

дивіденди та частина чистого прибутку господарських організацій — -10,8 млрд грн.

«Основна причина — постійні російські удари по бізнесу», — зазначила Підласа.

Загалом основні бюджетоутворюючі податки та збори недовиконали план на 99 млрд грн. Частину цієї різниці вдалося компенсувати за рахунок перевиконання податку на прибуток, ПДФО та інших надходжень.

На що витрачають гроші з держбюджету

За дев’ять місяців 2026 року на фінансування видатків загального фонду використали близько $22 млрд міжнародної допомоги.

Ще 350,6 млрд грн спрямували на фінансування загального фонду від розміщення ОВДП. У вересні ця сума зросла майже на 19 млрд грн.

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Найбільші видатки загального фонду з початку року припали на:

оборону — 2 трлн грн, або 61,3% усіх видатків;

погашення внутрішнього та зовнішнього боргу — 427,9 млрд грн;

соціальний захист і підтримку ветеранів — 342,6 млрд грн;

обслуговування боргу — 275,2 млрд грн;

програму медичних гарантій і скринінг здоров’я — 144 млрд грн;

зарплати вчителів — 116,7 млрд грн;

базову та додаткові дотації — 48,5 млрд грн.

За словами Підласої, до моменту отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі $4,26 млрд ситуація з бюджетом залишатиметься критичною.

$29,5 млрд міжнародного фінансування. Ці кошти допоможуть закрити потреби бюджету та уникнути скорочення частини видатків. Для цього уряду та Верховній Раді потрібно виконати низку необхідних умов. Раніше міністр фінансів також заявляв , що Україна може уникнути бюджетної кризи, якщо до кінця 2026 року отримає. Ці кошти допоможуть закрити потреби бюджету та уникнути скорочення частини видатків. Для цього уряду та Верховній Раді потрібно виконати низку необхідних умов.