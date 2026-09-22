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Як змінити підставу для відстрочки через ЦНАП

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Військовий квиток
Військовий квиток
Військовозобов’язані, які вже мають чинну відстрочку, але отримали іншу законну підставу для неї, можуть переоформити документ через ЦНАП. При цьому на час розгляду заяви попередня відстрочка продовжує діяти.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Нова процедура дозволяє змінити підставу для відстрочки без припинення чинної. Водночас інформація про неї оновлюється в реєстрі «Оберіг».

Як переоформити відстрочку через ЦНАП

Для переоформлення потрібно особисто звернутися до ЦНАП і надати документи, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік необхідних документів залежить від конкретної підстави.
Під час звернення потрібно повідомити адміністратора, що чинна відстрочка вже є і її необхідно переоформити на іншій підставі. Адміністратор сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд.
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Система перевірить у реєстрі «Оберіг», чи перебуває людина на військовому обліку, чи має чинну відстрочку та коли завершується термін її дії.
Остаточне рішення щодо переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де військовозобов’язаний перебуває на обліку.

Що буде з чинною відстрочкою

Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка залишається чинною.
Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після того, як до реєстру «Оберіг» внесуть інформацію про відстрочку за новою підставою.
Якщо комісія відмовить у переоформленні, чинна відстрочка продовжить діяти до завершення встановленого строку.
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Чи можна змінити відстрочку на бронювання

Через ЦНАП не можна переоформити відстрочку на бронювання або, навпаки, перейти з бронювання на відстрочку. Для оформлення бронювання передбачена окрема процедура.
Також через ЦНАП не можна скасувати чинну відстрочку. Якщо її потрібно припинити, зокрема для подальшого оформлення бронювання, необхідно звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП.

Коли можна продовжити відстрочку за тією самою підставою

Якщо йдеться не про зміну підстави, а про продовження чинної відстрочки на тих самих умовах, звернутися до ЦНАП можна, коли до завершення її дії залишилося 30 днів або менше. Якщо до закінчення відстрочки більше 30 днів, система автоматично відмовить у продовженні.
Водночас для зміни підстави такого обмеження немає. Переоформити чинну відстрочку на іншій підставі можна будь-коли протягом строку її дії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВідстрочкаМіноборониВійськовозобов'язаний
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