НБУ дозволив гривні послабитися: що буде з курсом долара Сьогодні 10:00 — Валюта Дефіцит валюти на ринку за чотири робочі дні становив $0,8 млрд

Минулого тижня гривня дещо послабилася до долара, тоді як обсяг валютних інтервенцій Національного банку майже не змінився.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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Дефіцит валюти

Дефіцит валюти на ринку за чотири робочі дні становив $0,8 млрд і залишився майже на тому самому рівні. Майже чверть цього обсягу припала на чисту купівлю валюти в роздрібному сегменті.

Водночас НБУ не став і надалі утримувати курс нижче за 44,6 грн/$ та за підсумками тижня дозволив долару дещо подорожчати до 44,7 грн/$.

За підсумками тижня долар подорожчав до 44,7 грн/$, icu.ua

Обсяг валютних інтервенцій при цьому майже не змінився й становив $1,2 млрд.

Обсяг валютних інтервенцій минулого тижня становив $1,2 млрд, icu.ua

Прогноз ICU

В ICU зазначають, що Національний банк, схоже, вирішив знову продемонструвати гнучкість валютного курсу та дозволив гривні дещо послабитися, майже не змінюючи обсяги продажу валюти.

«Ми очікуємо, що НБУ й надалі буде без обмежень задовольняти весь надлишковий попит на валюту, корелюючи обсяги інтервенцій з поступовим подорожчанням долара США. Тож не допускаючи різкої девальвації гривні, НБУ буде рухатися до кінця року, за нашими прогнозами, до рівня 45.8 грн/$», — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на членкиню правління, директорку департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганну Золотько писав , що офіційний курс протягом 14−18 вересня залишався досить стабільним, але з помірним переважанням руху в бік послаблення гривні. Після підйому з 44,55 до 44,64 грн/$ у перші дні тижня курс дещо скоригувався, а в п’ятницю знову піднявся до 44,6648 грн/$. У підсумку за тиждень гривня послабилася приблизно на 0,26%. Поточний тиждень валютний ринок розпочне одразу під впливом двох важливих рішень центробанків — українського та американського.