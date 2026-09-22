НБУ дозволив гривні послабитися: що буде з курсом долара

В ICU зазначають, що Національний банк, схоже, вирішив знову продемонструвати гнучкість валютного курсу та дозволив гривні дещо послабитися, майже не змінюючи обсяги продажу валюти.
«Ми очікуємо, що НБУ й надалі буде без обмежень задовольняти весь надлишковий попит на валюту, корелюючи обсяги інтервенцій з поступовим подорожчанням долара США. Тож не допускаючи різкої девальвації гривні, НБУ буде рухатися до кінця року, за нашими прогнозами, до рівня 45.8 грн/$», — прогнозують аналітики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на членкиню правління, директорку департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганну Золотько писав, що офіційний курс протягом 14−18 вересня залишався досить стабільним, але з помірним переважанням руху в бік послаблення гривні. Після підйому з 44,55 до 44,64 грн/$ у перші дні тижня курс дещо скоригувався, а в п’ятницю знову піднявся до 44,6648 грн/$. У підсумку за тиждень гривня послабилася приблизно на 0,26%. Поточний тиждень валютний ринок розпочне одразу під впливом двох важливих рішень центробанків — українського та американського.
Також ми розповідали, що Національний банк України останніми місяцями продає на валютному ринку близько $5 млрд щомісяця та очікує подальшого зростання обсягів інтервенцій. Водночас збільшення продажу валюти не свідчить про втрату стійкості гривні.