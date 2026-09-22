Дні фінансових знань: Академія Мінфін відкриває безкоштовний доступ до навчання Сьогодні 10:10 Розбирайтеся у фінансах впевненіше — з Академією Мінфін

У період з 22 до 24 вересня українці можуть безкоштовно отримати доступ до двох навчальних модулів Академії Мінфін, а також взяти участь у розіграші повного курсу та знижок на навчання. Усе це в межах спецпроєкту «Дні фінансових знань».

«Дні фінансових знань» — освітній спецпроєкт, у якому українці можуть здобути базові знання з фінансової грамотності, проаналізувати особисті фінанси й більше дізнатися про доступні інвестиційні інструменти.

Що отримають учасники

з 22 до 24 вересня зареєструйтесь на У періодзареєструйтесь на сайті й безкоштовно отримайте доступ до навчальних матеріалів Академії Мінфін:

✅ Стартовий модуль курсу «Інвестиційний трамплін» — він допоможе звернути увагу на власні фінансові звички й рішення та за потреби їх переглянути, щоб витрачати й заощаджувати усвідомленіше.

✅ Стартовий модуль курсу «Портфельне інвестування» — дасть вам базове розуміння інвестиційних інструментів, принципів формування портфеля та ухвалення перших інвестиційних рішень.

Доступ до матеріалів надійде на вашу електронну адресу впродовж кількох хвилин після реєстрації. Пройти навчання можна до 30 вересня включно у власному темпі.

Для кого це навчання

Запропоновані навчальні матеріали підійдуть тим, хто хоче навести лад в особистих фінансах і навчитися свідомо планувати витрати.

Також це можливість отримати базові знання про інвестиції: дізнатися про доступні інструменти, способи примноження заощаджень і принципи портфельного інвестування.

Учасники зможуть ознайомитися з форматом навчання в Академії Мінфін і визначитися, які фінансові теми хотіли б вивчити глибше.

Додаткові можливості

Окрім безкоштовних навчальних матеріалів, серед учасників «Днів фінансових знань» буде розіграно:

🎁 повний курс на вузьку практичну тему від експертів — з домашніми завданнями та підтримкою куратора;

🎁 знижку до -50% на будь-який курс Академії Мінфін — вигідна можливість продовжити навчання за обраним напрямом.

Реєстрація на проєкт триватиме лише три дні — з 22 до 24 вересня. Встигніть забрати безкоштовні навчальні матеріали.

Безкоштовний доступ діятиме до 30 вересня включно. Тож не зволікайте з реєстрацією — переходьте за посиланням.