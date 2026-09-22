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ВАКС стягнув 70 млн грн із колишнього заступника директора «Украероруху»

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Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього першого заступника директора державного підприємства «Украерорух» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та стягнув з нього 70 млн грн на користь підприємства.
Про це ВАКС повідомив у Facebook.
Колегія суддів ВАКС визнала винуватим колишнього першого заступника директора ДП «Украерорух» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Яке покарання призначив суд

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування, державних установах та підприємствах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, і штраф у розмірі 12 750 грн.
Водночас на підставі положень ч. 4 ст. 74 КК України суд звільнив обвинуваченого від покарання за вчинений злочин у зв’язку із закінченням строків давності.

З обвинуваченого стягнуть 70 млн грн

Також суд частково задовольнив цивільний позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та стягнув з обвинуваченого 70 млн грн на користь підприємства.
Крім того, суд постановив залишити в силі арешт на належні обвинуваченому автомобіль Toyota Sequoia та причіп. Арешт було накладено з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.
За матеріалами:
Finance.ua
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