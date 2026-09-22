За доставку газу доведеться платити більше: від чого залежить сума в платіжці

Напередодні нового опалювального сезону для споживачів актуальним залишається питання, від чого залежить сума у платіжці за доставку газу. Вона розраховується окремо від вартості самого газу і залежить, зокрема, від обсягів споживання за попередній газовий рік.
Із посиланням на ВГО «Асоціація платників податків України» ділимося правилами нарахування та поясненням, як формується плата за розподіл газу і чому вона може зрости.
Як розраховується плата за доставку газу
Споживачі отримують дві окремі платіжки: одну — за фактично спожитий газ, іншу — за його розподіл, або доставку.
На відміну від вартості самого газу, плата за його розподіл є індивідуальною для кожного об’єкта. За словами фахівців, оператори систем розподілу (ОСР) під час розрахунку беруть за основу обсяг газу, спожитий за попередній газовий рік — з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.