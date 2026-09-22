За доставку газу доведеться платити більше: від чого залежить сума в платіжці Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси Газові труби

Напередодні нового опалювального сезону для споживачів актуальним залишається питання, від чого залежить сума у платіжці за доставку газу. Вона розраховується окремо від вартості самого газу і залежить, зокрема, від обсягів споживання за попередній газовий рік.

Із посиланням на ВГО «Асоціація платників податків України» ділимося правилами нарахування та поясненням, як формується плата за розподіл газу і чому вона може зрости.

Як розраховується плата за доставку газу

Споживачі отримують дві окремі платіжки: одну — за фактично спожитий газ, іншу — за його розподіл, або доставку.

На відміну від вартості самого газу, плата за його розподіл є індивідуальною для кожного об’єкта. За словами фахівців, оператори систем розподілу (ОСР) під час розрахунку беруть за основу обсяг газу, спожитий за попередній газовий рік — з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

Щоб самостійно перевірити нарахування, потрібно:

визначити загальний обсяг газу, спожитий за цей період;

помножити його на тариф на розподіл, встановлений НКРЕКП для відповідного регіону;

отриману суму розділити на 12 місяців.

Тобто якщо за попередній газовий рік споживання зросло, щомісячна плата за доставку в наступному календарному році також може збільшитися. Водночас менше споживання газу може зменшити суму платежу.

Як неправильні показники можуть збільшити платіжку

Фахівці звертають увагу ще на один важливий момент — своєчасне передання показників лічильника.

Якщо споживач не передає актуальні показники у встановлений період — з 1 до 5 числа кожного місяця, — оператор системи розподілу визначає обсяг споживання розрахунковим, або середнім, методом.

У результаті розрахунковий обсяг може відрізнятися від фактичного споживання. Це, своєю чергою, може вплинути на розмір плати за доставку газу на наступний рік.

Тому, як наголошують експерти, регулярне та своєчасне передання показників лічильника дозволяє забезпечити точність розрахунків і уникати необґрунтованого збільшення платежів.

Водночас тариф на сам газ для побутових споживачів залишається зафіксованим. Для більшості українців, які користуються послугами ТОВ «ГК «Нафтогаз України», ціна становить 7,96 грн за кубометр.