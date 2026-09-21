Зарплата є, а грошей немає: як почати планувати особистий бюджет Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси Заощадження

Зарплата приходить на картку, а вже за кілька тижнів складно згадати, куди поділася значна частина грошей. Кава дорогою на роботу, кілька покупок онлайн, доставка їжі, таксі, підписки — окремо кожна витрата здається незначною, але разом вони можуть суттєво вплинути на бюджет.

Фінансове планування допомагає уникнути такої ситуації. Його мета — не заборонити собі витрачати, а заздалегідь розуміти, скільки можна витратити зараз, щоб вистачило грошей на обов’язкові платежі, цілі та непередбачені ситуації.

Із посиланням на Фінкульт розповідаємо, як почати фінансове планування і навести лад у своєму бюджеті.

З чого почати фінансове планування

Перший крок — зрозуміти, на що саме йдуть гроші. Для цього достатньо протягом місяця записувати основні витрати. Не обов’язково створювати складні таблиці — можна користуватися банківським застосунком або звичайними нотатками в телефоні.

Витрати зручно розподілити за категоріями:

продукти та побутові покупки;

оренда і комунальні послуги;

транспорт;

зв’язок та підписки;

навчання;

кафе, доставка та розваги;

заощадження.

Такий аналіз допоможе побачити, які витрати є необхідними, а які можна скоротити або запланувати заздалегідь.

Важливо планувати не лише щоденні витрати, а й фінансові цілі. Це може бути відпустка, ремонт, новий ноутбук або створення резерву.

Наприклад, якщо через шість місяців потрібно 24 000 грн на відпустку, можна щомісяця відкладати по 4000 грн. Тоді велика витрата перетворюється на конкретний і зрозумілий план.

Як врахувати великі та непередбачені витрати

Окремо варто планувати витрати, які виникають не щомісяця. День народження, страхування, сезонний одяг, ремонт техніки, підготовка дитини до навчального року чи щорічні платежі можуть суттєво навантажити бюджет, якщо не передбачити їх заздалегідь.

Тому на такі потреби можна регулярно відкладати невелику суму.

Водночас у бюджеті варто залишати місце для справді непередбачених ситуацій. Наприклад, може зламатися телефон чи автомобіль або тимчасово зменшитися дохід. Резерв допоможе покрити такі витрати без необхідності брати кредит.

Перед великою або спонтанною покупкою корисно поставити собі просте запитання: «Чи вписується ця витрата в мій план?»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендує орієнтуватися на правило розподілу бюджету 50/30/20:

50% — обов’язкові витрати: житло, комунальні послуги, продукти, транспорт;

30% — особисті цілі, відпочинок, навчання або великі покупки;

20% — заощадження та інвестиції.

Це не означає, що саме такого співвідношення потрібно дотримуватися за будь-яких умов. Головне — знати свої доходи, витрати, фінансові цілі та регулярно відкладати кошти.

Фінансове планування — це не про постійні заборони. Воно допомагає контролювати гроші та заздалегідь розуміти, на що їх можна витратити без шкоди для майбутнього бюджету.

Раніше ми повідомляли, що після сорока фінансові пріоритети для багатьох людей поступово зміщуються: більше уваги припадає на здоров’я, житло, дітей і фінансову безпеку, а значні витрати частіше оцінюють з погляду довгострокової користі. Війна лише посилила цю тенденцію: великі покупки стали обережніше планувати, а заощадження — сприймати не просто як гроші «на майбутнє», а як основу фінансової стабільності.