Як провести власний фінансовий аудит Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси Перевірка фінансової безпеки: аудит заощаджень, паролів, цифрових підписок, Фото: magnific

Здоров’я, автомобіль чи термін придатності продуктів люди перевіряють регулярно, однак про власну фінансову безпеку часто згадують лише тоді, коли виникають проблеми. Періодичний фінансовий аудит допомагає зрозуміти, де зберігаються гроші, хто має до них доступ і чи відповідають витрати та заощадження вашим цілям.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Як перевірити власну фінансову безпеку

Аудит рахунків та заощаджень. Сперше варто скласти список усіх банківських рахунків, депозитів та інших накопичень.

Перевірте, у яких банках зберігаєте кошти, умови депозитів, відсоткові ставки та строки дії договорів. Також важливо переконатися, що обрані інструменти відповідають вашим цілям.

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Цифровий захист. Фінансова безпека залежить не лише від банку, а й від того, наскільки захищені ваші пристрої та акаунти.

Переконайтеся, чи ви використовуєте унікальні паролі, чи увімкнена двофакторна автентифікація, чи встановлені останні оновлення застосунків та операційної системи.

Окрім того, слід переглянути перелік пристроїв, які мають доступ до важливих акаунтів.

Фахівці закликають ніколи не повідомляти PIN-коди, CVV, паролі та одноразові коди підтвердження стороннім особам. Працівники банків не запитують такі дані.

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Цифрові підписки. Невеликі автоматичні списання можуть непомітно збільшувати щомісячні витрати. Для перевірки достатньо переглянути банківську виписку за останні кілька місяців.

Зверніть увагу, за які сервіси регулярно списуються кошти, чи пам’ятаєте ви про ці підписки та чи користуєтеся ними зараз.

Фінансові звички. Проаналізуйте, на що фактично ви витрачаєте гроші та чи відповідають витрати вашим пріоритетам. Важливо також впевнитися, що на випадок непередбачуваної ситуації ви маєте резерв коштів.

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Також фахівці радять оцінити, чи наближають поточні фінансові звички до поставлених цілей.

Джерела фінансової інформації. Рішення щодо грошей краще приймати на основі інформації з офіційних та надійних джерел.

Дані про банківські послуги, гарантування вкладів, права вкладників і фінансову безпеку варто перевіряти на ресурсах відповідних установ.