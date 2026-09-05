5 фінансових звичок, які допоможуть молоді краще розпоряджатись грошима Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Скарбничка з грошима, Фото: magnific

Початок навчального року — вдалий момент для формування корисних фінансових звичок. Для школярів, студентів та молоді це можливість навчитися планувати витрати, накопичувати кошти та відповідально ставитися до власних фінансових рішень.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , які фінансові звички варто взяти із собою у новий навчальний рік.

Корисні фінансові звички, які допоможуть краще керувати грошима

Плануйте гроші наперед. Експерти радять розподіляти бюджет заздалегідь: 50% спрямуйте на обовʼязкові витрати, окрему суму залиште на бажані покупки, а ще частину — на заощадження.

Ведіть облік витрат. Для цього достатньо протягом тижня записувати всі покупки. Такий підхід допоможе побачити, на що насправді йдуть гроші та які витрати можна було б скоротити.

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Ставте фінансові цілі. Якщо хочеться придбати ноутбук, навушники, велосипед або поїхати у подорож, варто визначити необхідну суму та термін накопичення. Після цього розрахуйте, скільки потрібно відкладати регулярно.

Уникайте імпульсивних витрат. Не купуйте бажану річ одразу. Якщо покупка не є терміновою, варто взяти хоча б день на роздуми. За цей час бажання витратити гроші може зникнути.

Дбайте про фінансову безпеку. PIN-коди, CVV, паролі та коди підтвердження операцій не можна передавати іншим людям, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку чи іншої установи.

Раніше Finance.ua писав, що для українського студента заробити перші 1 тис. доларів цілком реально й без повної відмови від навчання. Та швидкість залежить не лише від професії, а й від формату зайнятості: повний робочий день дозволяє накопичити необхідну суму швидше, тоді як підробіток на 15−20 годин на тиждень розтягує цей термін.

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