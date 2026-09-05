5 фінансових звичок, які допоможуть молоді краще розпоряджатись грошима

Початок навчального року — вдалий момент для формування корисних фінансових звичок. Для школярів, студентів та молоді це можливість навчитися планувати витрати, накопичувати кошти та відповідально ставитися до власних фінансових рішень.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, які фінансові звички варто взяти із собою у новий навчальний рік.
Корисні фінансові звички, які допоможуть краще керувати грошима
Плануйте гроші наперед. Експерти радять розподіляти бюджет заздалегідь: 50% спрямуйте на обовʼязкові витрати, окрему суму залиште на бажані покупки, а ще частину — на заощадження.
Ведіть облік витрат. Для цього достатньо протягом тижня записувати всі покупки. Такий підхід допоможе побачити, на що насправді йдуть гроші та які витрати можна було б скоротити.
Ставте фінансові цілі. Якщо хочеться придбати ноутбук, навушники, велосипед або поїхати у подорож, варто визначити необхідну суму та термін накопичення. Після цього розрахуйте, скільки потрібно відкладати регулярно.
Уникайте імпульсивних витрат. Не купуйте бажану річ одразу. Якщо покупка не є терміновою, варто взяти хоча б день на роздуми. За цей час бажання витратити гроші може зникнути.
Дбайте про фінансову безпеку. PIN-коди, CVV, паролі та коди підтвердження операцій не можна передавати іншим людям, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку чи іншої установи.
Раніше Finance.ua писав, що для українського студента заробити перші 1 тис. доларів цілком реально й без повної відмови від навчання. Та швидкість залежить не лише від професії, а й від формату зайнятості: повний робочий день дозволяє накопичити необхідну суму швидше, тоді як підробіток на 15−20 годин на тиждень розтягує цей термін.