Зарплати у виробничому секторі зростають: кому роботодавці платять до 50 тис. грн Сьогодні 10:06 — Особисті фінанси

За які робітничі професії платять найбільше, Фото: magnific

За рік в Україні зросли зарплати працівників у виробничому секторі. Найбільше медіанні виплати підвищилися у Львівській області, а на деяких робітничих посадах роботодавці пропонують до 50 тис. грн.

Про це свідчать дані OLX Робота.

Де та кому платять найбільше

У липні 2026 року порівняно з аналогічним місяцем 2025-го найбільше медіанні зарплати у виробничому сегменті підвищилися у Львівській області — на 42%.

Далі за темпами зростання:

Хмельницька область — +33%;

Закарпатська область — +31%;

Київ — +23%;

Київська область — +18%.

Найвищі зарплати пропонують машиністам екскаватора — у середньому 50 тис. грн на місяць. Це на 25% більше, ніж роком раніше.

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Далі за рівнем зарплати йдуть монтажники, яким платять у середньому 43 750 грн (+25%), та зварювальники — 40 тис. грн (+14%).

При цьому найпомітніше за рік зросла медіанна зарплата пакувальників — на 39%, до 28 500 грн.

Медіанні зарплати на інших виробничих вакансіях у липні 2026 року становили:

електрик — 34 250 грн (+14%);

конструктор, маляр — 35 000 грн (+17%);

токар — 31 500 грн (+5%);

комплектувальник — 30 000 грн (+9%);

різноробочий — 27 500 грн (+10%);

швачка, кравець — 27 000 грн (+20%).

Для порівняння, медіанна зарплата за всіма вакансіями на OLX Робота в Україні становила 30 500 грн.

У яких регіонах побільшало вакансій

Попит роботодавців на виробничих працівників також змінювався залежно від регіону.

Найбільше за рік кількість оголошень у категорії «Виробництво / робітничі спеціальності» зросла у Київській області — на 24%. У Закарпатській області приріст становив 23%, а у Львівській — 18%.

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Більше вакансій також стало у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій та Миколаївській областях (по +4%).

Позитивна динаміка була також у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій та Миколаївській областях (по +4%).

Водночас у деяких регіонах кількість вакансій скоротилася:

у Херсонській області — на 53%;

у Сумській — на 25%;

у Полтавській — на 15%;

Рівненській та Вінницькій — на 13%;

у м. Києві — на 12%.

32,243 тис. грн. У липні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій — 78,716 тис. грн. Раніше Finance.ua писав , що середня заробітна плата штатних працівників України у липні знизилася на 1,6% порівняно з червнем 2026 року і становила. У липні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій — 78,716 тис. грн.

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