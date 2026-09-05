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Зарплати у виробничому секторі зростають: кому роботодавці платять до 50 тис. грн

Особисті фінанси
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За які робітничі професії платять найбільше
За які робітничі професії платять найбільше, Фото: magnific
За рік в Україні зросли зарплати працівників у виробничому секторі. Найбільше медіанні виплати підвищилися у Львівській області, а на деяких робітничих посадах роботодавці пропонують до 50 тис. грн.
Про це свідчать дані OLX Робота.

Де та кому платять найбільше

У липні 2026 року порівняно з аналогічним місяцем 2025-го найбільше медіанні зарплати у виробничому сегменті підвищилися у Львівській області — на 42%.
Далі за темпами зростання:
  • Хмельницька область — +33%;
  • Закарпатська область — +31%;
  • Київ — +23%;
  • Київська область — +18%.
Найвищі зарплати пропонують машиністам екскаватора — у середньому 50 тис. грн на місяць. Це на 25% більше, ніж роком раніше.
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Далі за рівнем зарплати йдуть монтажники, яким платять у середньому 43 750 грн (+25%), та зварювальники — 40 тис. грн (+14%).
При цьому найпомітніше за рік зросла медіанна зарплата пакувальників — на 39%, до 28 500 грн.
Медіанні зарплати на інших виробничих вакансіях у липні 2026 року становили:
  • електрик — 34 250 грн (+14%);
  • конструктор, маляр — 35 000 грн (+17%);
  • токар — 31 500 грн (+5%);
  • комплектувальник — 30 000 грн (+9%);
  • різноробочий — 27 500 грн (+10%);
  • швачка, кравець — 27 000 грн (+20%).
Для порівняння, медіанна зарплата за всіма вакансіями на OLX Робота в Україні становила 30 500 грн.

У яких регіонах побільшало вакансій

Попит роботодавців на виробничих працівників також змінювався залежно від регіону.
Найбільше за рік кількість оголошень у категорії «Виробництво / робітничі спеціальності» зросла у Київській області — на 24%. У Закарпатській області приріст становив 23%, а у Львівській — 18%.
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Більше вакансій також стало у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій та Миколаївській областях (по +4%).
Позитивна динаміка була також у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій та Миколаївській областях (по +4%).
Водночас у деяких регіонах кількість вакансій скоротилася:
  • у Херсонській області — на 53%;
  • у Сумській — на 25%;
  • у Полтавській — на 15%;
  • Рівненській та Вінницькій — на 13%;
  • у м. Києві — на 12%.
Раніше Finance.ua писав, що середня заробітна плата штатних працівників України у липні знизилася на 1,6% порівняно з червнем 2026 року і становила 32,243 тис. грн. У липні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій — 78,716 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаРобота
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