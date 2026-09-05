Зарплати у виробничому секторі зростають: кому роботодавці платять до 50 тис. грн

Більше вакансій також стало у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій та Миколаївській областях (по +4%).
Позитивна динаміка була також у Житомирській (+7%), Івано-Франківській (+6%), Чернівецькій та Миколаївській областях (по +4%).
Водночас у деяких регіонах кількість вакансій скоротилася:
у Херсонській області — на 53%;
у Сумській — на 25%;
у Полтавській — на 15%;
Рівненській та Вінницькій — на 13%;
у м. Києві — на 12%.
Раніше Finance.ua писав, що середня заробітна плата штатних працівників України у липні знизилася на 1,6% порівняно з червнем 2026 року і становила 32,243 тис. грн. У липні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій — 78,716 тис. грн.