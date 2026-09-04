Перевипуск SIM-карт: як уберегтись від шахраїв (інфографіка)

Шахраї використовують методи соціальної інженерії, фішингові сайти тощо, щоб змусити людину передати необхідні дані або виконати необхідні дії.
Злочинці навіть можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску sim-картки.
Як убезпечити себе
Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо вам телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову.
У разі сумнівів самостійно зателефонуйте до свого оператора за офіційним номером.
Якщо підозрюєте, що вашу карту хочуть перевипустити — негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора.
Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск sim-карти.
Перервіть «ланцюжок» шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити — відразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам — це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм.
Забороніть віддалений перевипуск sim-картки
У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск sim-картки лише при особистому візиті до офіційного магазина та з пред’явленням паспорта.
Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях чи для соціальних мереж, чи месенджерів.
Розгляньте можливість переходу на контрактне обслуговування або прив’язку передплаченого номера телефону до паспорта.
Така форма підключення забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипуск sim-карти можливий лише за особистої присутності та пред’явлення документа.
Також ви можете звернутися до свого мобільного оператора й дізнатися про інші додаткові заходи безпеки (наприклад, підтвердження зміни sim-картки через відеоверифікацію або перевірку за паспортом), і попросити увімкнути їх. Зауважте, що деякі оператори можуть стягувати додаткові кошти за подібні послуги.
Що робити, якщо стали жертвою шахраїв
Негайно зверніться до мобільного оператора та повідомте про перевипуск sim-картки без вашого відома.
Попросіть тимчасово заблокувати номер.
При підозрі, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту — зв’яжіться з банком та заблокуйте картки та онлайн-доступ.
Перевірте доступ до своїх облікових записів у соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам — змініть паролі.
Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів — повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв (наприклад, якщо шахраї будуть просити гроші від вашого імені).
Зверніться до правоохоронних органів із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням.