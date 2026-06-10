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Кінець абонплати. Мобільні оператори міняють ціни. Як платити лише за те, чим користуєшся (відео)

Особисті фінанси
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Абонплату за мобільний зв’язок можуть скасувати
Абонплату за мобільний зв’язок можуть скасувати
В Україні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку. «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS.

Що пропонують оператори

Найбільші мобільні оператори України обговорюють можливість переходу від фіксованої абонплати до оплати виключно за фактично використані послуги. Подібна модель вже працює в окремих європейських країнах. Там абоненти оплачують лише ті хвилини розмов, SMS та гігабайти мобільного інтернету, які реально використали протягом місяця.
Для користувачів, які рідко телефонують або майже не користуються мобільним інтернетом, така система потенційно може виявитися вигіднішою за сучасні тарифні пакети.
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Водночас експерти застерігають, що скасування абонентської плати не гарантує автоматичного здешевлення послуг. Оператори можуть переглянути вартість окремих хвилин розмов, повідомлень чи мобільного трафіку, тому остаточний ефект для споживачів залежатиме від нових тарифів.
На початку 2026 року всі великі українські оператори підвищили вартість своїх тарифних планів. Причиною стали зростання витрат на обслуговування мереж, забезпечення резервного живлення, паливо, генератори та заміну акумуляторів.
На тлі подорожчання послуг оператори продовжують пропонувати окремі пакети для людей старшого віку.

SIM-карти можуть прив’язати до паспортів

Ще однією темою, яка активно обговорюється, стала можливість продажу та використання SIM-карт лише після ідентифікації особи. Така ініціатива може бути реалізована лише на державному рівні, оскільки самі оператори навряд чи підтримають її добровільно.
Якщо відповідні зміни ухвалять, вони можуть стосуватися не лише нових абонентів, а й користувачів, які вже мають SIM-карти. У разі відмови від підтвердження особи для неідентифікованих номерів можуть запроваджуватися певні обмеження.
Детальніше про можливе скасування абонплати, нові тарифні моделі мобільного зв’язку, спеціальні пропозиції для пенсіонерів та перспективи запровадження SIM-карт за паспортами — дивіться у новому відео нашому YouTube-каналі:
За матеріалами:
Finance.ua
КиївстарVodafoneLifecell
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