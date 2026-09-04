Де пенсія може становити понад 80% зарплати — рейтинг країн Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Пенсіонери

Після виходу на пенсію рівень доходу може змінитися в рази — усе залежить від країни та її пенсійної системи. Із посиланням на Visual Capitalist розповідаємо, де пенсія найбільше наближена до колишньої зарплати, а де замінює лише невелику її частину.

Як рахували

Рейтинг країн за прогнозованим коефіцієнтом заміщення пенсією склали на основі даних Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Коефіцієнт заміщення показує, яку частину доходу до виходу на пенсію людина отримуватиме у вигляді пенсійних виплат. У розрахунку враховуються доходи та пенсії до сплати податків і внесків.

Дані стосуються середнього працівника, який почав працювати у 22 роки у 2024 році. До розрахунку включені обов’язкові державні та приватні пенсійні програми, але не враховані добровільні пенсійні накопичення.

Рейтинг країн, де пенсія найбільш наближена до зарплат

Найвищий прогнозований коефіцієнт заміщення — в Іспанії: 80,4%. Тобто пенсія середнього працівника там може становити понад 80% його заробітку до виходу на пенсію.

На другому місці — Греція з показником 79,6%, на третьому — Люксембург (75,6%).

До першої десятки також увійшли Колумбія, Нідерланди, Австрія, Данія, Португалія, Італія та Мексика.

Топ-10 країн за коефіцієнтом заміщення пенсією:

Іспанія — 80,4% Греція — 79,6% Люксембург — 75,6% Колумбія — 74,8% Нідерланди — 74,7% Австрія — 74,1% Данія — 72,7% Португалія — 72,4% Італія — 70,6% Мексика — 69,6%

Далі у рейтингу розташувалися Туреччина (69,1%), Коста-Рика (65,7%), Швеція (63,7%), Словаччина (58%), Фінляндія (57,8%) та Франція (56,6%).

Хто опинився в нижній частині рейтингу

Польща опинилася на 36-му місці (із 38-и) з показником 28,6%. Після неї у рейтингу Ірландія (24,3%).

Найнижчий результат серед країн у рейтингу — у Литви. Її прогнозований коефіцієнт заміщення становить лише 17,4%. Це менш ніж чверть показника Іспанії.

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Що кажуть експерти

Аналітики наголошують: високий рівень добробуту країни не обов’язково означає високий коефіцієнт заміщення пенсією. Наприклад, Мексика та Туреччина мають показники близько 70%, тоді як Німеччина — 42,1%, а США — 39,7%. Це відображає відмінності у структурі пенсійних систем різних країн.

А низький коефіцієнт заміщення не означає автоматично високий рівень бідності серед пенсіонерів. Водночас кілька країн із нижньої частини рейтингу мають і високі показники бідності серед людей старшого віку.

У Литві понад 20% людей віком від 65 років живуть у відносній бідності. У країнах Балтії ситуація загалом складна: в Естонії та Латвії рівень бідності серед людей старшого віку перевищує 30%. Для порівняння, середній показник по OECD становить 14,8%. У США цей показник також відносно високий — 22,9%.

Водночас Нідерланди поєднують високий коефіцієнт заміщення — 74,7% — із низьким рівнем бідності серед літніх людей — лише 4,6%. У Данії, Фінляндії та Норвегії цей показник також становить 5% або менше.

Коефіцієнт заміщення є лише одним із показників пенсійної забезпеченості. Однак порівняння демонструє, наскільки по-різному пенсійні системи країн можуть компенсувати людям втрату трудового доходу після виходу на пенсію.

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