Мобільні оператори маніпулюють: АМКУ взявся за «безліміт»

«Здійснивши заходи контролю на ринку електронних комунікацій, АМКУ виявив, що під час просування тарифних планів у різних каналах комунікацій (упаковки тарифних планів, вебсайти та соціальні мережі, рекламні матеріали) оператори мобільного зв’язку використовують твердження „безлім“, „безлімітний інтернет“ та аналогічні формулювання. Натомість з’ясовано, що після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку ПрАТ „ВФ Україна“, ТОВ „лайфселл“ та ПрАТ „Київстар“ суттєво знижують швидкість мобільного інтернету — до рівня, який може ускладнювати або обмежувати повноцінне користування онлайн-сервісами. Інформація про такі обмеження хоч і надається, проте у спосіб, який ускладнює її сприйняття: дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах, або через додаткові гіперпосилання», - написав він.
З його слів, на етапі прийняття рішення щодо активації певного тарифного плану, це може призвести до того, що споживач буде розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі/отримання даних.