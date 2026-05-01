Мобільні оператори маніпулюють: АМКУ взявся за «безліміт» Сьогодні 12:12

Антимонопольний комітет України надав суворі рекомендації найбільшим мобільним операторам — «Vodafone Україна», lifecell та «Київстар».

Причина — припинити поширення неточної інформації про «безлімітний інтернет», який насправді не є фактично безлімітним.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

«Здійснивши заходи контролю на ринку електронних комунікацій, АМКУ виявив, що під час просування тарифних планів у різних каналах комунікацій (упаковки тарифних планів, вебсайти та соціальні мережі, рекламні матеріали) оператори мобільного зв’язку використовують твердження „безлім“, „безлімітний інтернет“ та аналогічні формулювання. Натомість з’ясовано, що після використання фіксованого обсягу інтернет-трафіку ПрАТ „ВФ Україна“, ТОВ „лайфселл“ та ПрАТ „Київстар“ суттєво знижують швидкість мобільного інтернету — до рівня, який може ускладнювати або обмежувати повноцінне користування онлайн-сервісами. Інформація про такі обмеження хоч і надається, проте у спосіб, який ускладнює її сприйняття: дрібним шрифтом або у довідкових матеріалах, або через додаткові гіперпосилання», - написав він.

З його слів, на етапі прийняття рішення щодо активації певного тарифного плану, це може призвести до того, що споживач буде розраховувати на відсутність будь-яких обмежень, у тому числі в частині швидкості передачі/отримання даних.

При цьому Комітет встановив, що у мобільних операторів наявні окремі тарифні плани без обмежень швидкості мобільного інтернету після використання певного обсягу трафіку, проте вони суттєво дорожчі.

АМКУ наголосив на важливості належного інформування споживачів, зокрема у доступний спосіб, і надав ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар» відповідні рекомендації.

Терміни

Рекомендації обов’язкові до розгляду в 30-ний строк з дня їх отримання операторами мобільного зв’язку.

Раніше Finance.ua писав, що lifecell змінює ціни та умови за низкою тарифів. Також Київстар від 10 березня 2026 закриває деякі тарифи.

