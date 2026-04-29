5,4 млрд грн рентної плати Укргазвидобування перерахувало до бюджету країни
АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-березні 2026 року.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Згідно діючого законодавства, 5% з цієї суми або 270,5 млн грн, надійшло до бюджетів місцевого і обласного рівнів в регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів.
Рентні кошти розподіляються між областями таким чином:
- Харківська — 150 млн грн
— Полтавська — 96,6 млн грн
— Львівська — 13,3 млн грн
— Дніпропетровська — 3,4 млн грн
— Інші — 7,2 млн грн
За матеріалами:
Finance.ua
