Вчора 20:20 — Фондовий ринок

5,4 млрд грн рентної плати Укргазвидобування перерахувало до бюджету країни

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-березні 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно діючого законодавства, 5% з цієї суми або 270,5 млн грн, надійшло до бюджетів місцевого і обласного рівнів в регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів.

Рентні кошти розподіляються між областями таким чином:

- Харківська — 150 млн грн

— Полтавська — 96,6 млн грн

— Львівська — 13,3 млн грн

— Дніпропетровська — 3,4 млн грн

— Інші — 7,2 млн грн

