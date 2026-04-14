lifecell змінює ціни та умови за низкою тарифів Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

lifecell повідомив про зміни в умовах обслуговування деяких тарифних планів.

Починаючи з 15 квітня 2026 року, для частини абонентів зміниться вартість пакетів послуг, їхнє наповнення, а в окремих випадках — і назва тарифу.

Як зміняться ціни та умови за тарифами

Ділимося переліком тарифів (за їхніми старими назвами) та ключовими змінами, які відбудуться.

«Діджитал офіс 250»

Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 280».

Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 280 грн.

Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 25 ГБ.

«Діджитал офіс 250+»

Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 300».

Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 300 грн.

Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 20 ГБ до 30 ГБ.

«Діджитал офіс 300»

Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 350».

Вартість пакета послуг зросте з 300 грн до 350 грн.

Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 30 ГБ до 35 ГБ.

«Бізнес Спілка» та «Бізнес Спілка» післяоплата

Вартість пакета послуг зросте з 150 грн до 200 грн.

Кількість хвилин для дзвінків на інші напрямки збільшується зі 100 хв до 200 хв.

«Бізнес Альянс» та «Бізнес Альянс» післяоплата

Вартість пакета послуг зросте з 200 грн до 220 грн.

Наповнення тарифу за обсягом хвилин та інтернету залишається без змін (безліміт на дзвінки в мережі лайфселл/300 хв на інші напрямки/25 ГБ*/100 SMS).

«Бізнес Ліга» та «Бізнес Ліга» післяоплата

Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 280 грн.

Наповнення тарифу за обсягом хвилин та інтернету залишається без змін (безліміт на дзвінки в мережі лайфселл/400 хв на інші напрямки/30 ГБ*/100 SMS).

«Футбол»

Вартість пакета послуг зросте з 265 грн до 295 грн.

Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 35 ГБ до 40 ГБ.

«Консультант плюс»

Вартість пакета послуг зросте з 265 грн до 295 грн.

Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 30 ГБ.

Для абонентів тарифних планів «Профспілка», «Харків'янин Ультра», «Харків'янин Преміум», які були змігровані на «Консультант Плюс» в грудні 2024 року — вартість пакета послуг зросте з 75 грн до 118 грн, а обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 30 ГБ.

Що ще треба знати

Для абонентів, які встигнуть оплатити свій щомісячний пакет послуг до 14 квітня 2026 року (включно), старі умови та обсяги діятимуть до кінця оплаченого періоду.

Нові умови почнуть застосовуватися:

для поточних абонентів — при наступній оплаті пакета послуг, починаючи з 15 квітня ;

; для нових абонентів — при підключенні до зазначених тарифів з 15 квітня.

Можливість вибору іншого тарифу

lifecell надає можливість змінити свій тарифний план.

У період з 8 до 30 квітня 2026 року (включно) абоненти зазначених тарифів можуть безкоштовно перейти на будь-який інший тарифний план оператора, доступний для підключення.

Раніше ми повідомляли, що з 2 квітня 2026 року у lifecell почали діяти нові ціни на архівні тарифні плани.

