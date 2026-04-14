lifecell змінює ціни та умови за низкою тарифів
lifecell повідомив про зміни в умовах обслуговування деяких тарифних планів.
Починаючи з 15 квітня 2026 року, для частини абонентів зміниться вартість пакетів послуг, їхнє наповнення, а в окремих випадках — і назва тарифу.
Як зміняться ціни та умови за тарифами
Ділимося переліком тарифів (за їхніми старими назвами) та ключовими змінами, які відбудуться.
«Діджитал офіс 250»
- Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 280».
- Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 280 грн.
- Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 25 ГБ.
«Діджитал офіс 250+»
- Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 300».
- Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 300 грн.
- Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 20 ГБ до 30 ГБ.
«Діджитал офіс 300»
- Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 350».
- Вартість пакета послуг зросте з 300 грн до 350 грн.
- Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 30 ГБ до 35 ГБ.
«Бізнес Спілка» та «Бізнес Спілка» післяоплата
- Вартість пакета послуг зросте з 150 грн до 200 грн.
- Кількість хвилин для дзвінків на інші напрямки збільшується зі 100 хв до 200 хв.
«Бізнес Альянс» та «Бізнес Альянс» післяоплата
- Вартість пакета послуг зросте з 200 грн до 220 грн.
- Наповнення тарифу за обсягом хвилин та інтернету залишається без змін (безліміт на дзвінки в мережі лайфселл/300 хв на інші напрямки/25 ГБ*/100 SMS).
«Бізнес Ліга» та «Бізнес Ліга» післяоплата
- Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 280 грн.
- Наповнення тарифу за обсягом хвилин та інтернету залишається без змін (безліміт на дзвінки в мережі лайфселл/400 хв на інші напрямки/30 ГБ*/100 SMS).
«Футбол»
- Вартість пакета послуг зросте з 265 грн до 295 грн.
- Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 35 ГБ до 40 ГБ.
«Консультант плюс»
- Вартість пакета послуг зросте з 265 грн до 295 грн.
- Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 30 ГБ.
- Для абонентів тарифних планів «Профспілка», «Харків'янин Ультра», «Харків'янин Преміум», які були змігровані на «Консультант Плюс» в грудні 2024 року — вартість пакета послуг зросте з 75 грн до 118 грн, а обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 30 ГБ.
Що ще треба знати
Для абонентів, які встигнуть оплатити свій щомісячний пакет послуг до 14 квітня 2026 року (включно), старі умови та обсяги діятимуть до кінця оплаченого періоду.
Нові умови почнуть застосовуватися:
- для поточних абонентів — при наступній оплаті пакета послуг, починаючи з 15 квітня;
- для нових абонентів — при підключенні до зазначених тарифів з 15 квітня.
Можливість вибору іншого тарифу
lifecell надає можливість змінити свій тарифний план.
У період з 8 до 30 квітня 2026 року (включно) абоненти зазначених тарифів можуть безкоштовно перейти на будь-який інший тарифний план оператора, доступний для підключення.
Раніше ми повідомляли, що з 2 квітня 2026 року у lifecell почали діяти нові ціни на архівні тарифні плани.
Також за темою
Фейкові «соцвиплати»: українців попередили про нову хвилю шахрайства у Viber
Служба зайнятості назвала найбільш дефіцитні професії в Україні
Власників зруйнованого житла звільнили від сплати комуналки: підписано закон
«Укрпошта» запустила поштомати та оновила застосунок
Зростання зарплат у Польщі сповільнюється
Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки