lifecell змінює ціни та умови за низкою тарифів

Смартфон
lifecell повідомив про зміни в умовах обслуговування деяких тарифних планів.
Починаючи з 15 квітня 2026 року, для частини абонентів зміниться вартість пакетів послуг, їхнє наповнення, а в окремих випадках — і назва тарифу.

Як зміняться ціни та умови за тарифами

Ділимося переліком тарифів (за їхніми старими назвами) та ключовими змінами, які відбудуться.

«Діджитал офіс 250»

  • Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 280».
  • Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 280 грн.
  • Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 25 ГБ.

«Діджитал офіс 250+»

  • Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 300».
  • Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 300 грн.
  • Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 20 ГБ до 30 ГБ.
«Діджитал офіс 300»

  • Тариф змінює назву на «Діджитал офіс 350».
  • Вартість пакета послуг зросте з 300 грн до 350 грн.
  • Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 30 ГБ до 35 ГБ.

«Бізнес Спілка» та «Бізнес Спілка» післяоплата

  • Вартість пакета послуг зросте з 150 грн до 200 грн.
  • Кількість хвилин для дзвінків на інші напрямки збільшується зі 100 хв до 200 хв.

«Бізнес Альянс» та «Бізнес Альянс» післяоплата

  • Вартість пакета послуг зросте з 200 грн до 220 грн.
  • Наповнення тарифу за обсягом хвилин та інтернету залишається без змін (безліміт на дзвінки в мережі лайфселл/300 хв на інші напрямки/25 ГБ*/100 SMS).

«Бізнес Ліга» та «Бізнес Ліга» післяоплата

  • Вартість пакета послуг зросте з 250 грн до 280 грн.
  • Наповнення тарифу за обсягом хвилин та інтернету залишається без змін (безліміт на дзвінки в мережі лайфселл/400 хв на інші напрямки/30 ГБ*/100 SMS).

«Футбол»

  • Вартість пакета послуг зросте з 265 грн до 295 грн.
  • Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 35 ГБ до 40 ГБ.

«Консультант плюс»

  • Вартість пакета послуг зросте з 265 грн до 295 грн.
  • Обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 30 ГБ.
  • Для абонентів тарифних планів «Профспілка», «Харків'янин Ультра», «Харків'янин Преміум», які були змігровані на «Консультант Плюс» в грудні 2024 року — вартість пакета послуг зросте з 75 грн до 118 грн, а обсяг інтернет-трафіку збільшується з 15 ГБ до 30 ГБ.

Що ще треба знати

Для абонентів, які встигнуть оплатити свій щомісячний пакет послуг до 14 квітня 2026 року (включно), старі умови та обсяги діятимуть до кінця оплаченого періоду.
Нові умови почнуть застосовуватися:
  • для поточних абонентів — при наступній оплаті пакета послуг, починаючи з 15 квітня;
  • для нових абонентів — при підключенні до зазначених тарифів з 15 квітня.

Можливість вибору іншого тарифу

lifecell надає можливість змінити свій тарифний план.
У період з 8 до 30 квітня 2026 року (включно) абоненти зазначених тарифів можуть безкоштовно перейти на будь-який інший тарифний план оператора, доступний для підключення.
Раніше ми повідомляли, що з 2 квітня 2026 року у lifecell почали діяти нові ціни на архівні тарифні плани.
Світлана Вишковська
