На торги знову виставлено право вимоги за кредитом фізичної особи, забезпеченим елітною нерухомістю в центрі столиці.
Йдеться про кредит строком на 10 років, наданий банком у червні 2021 року на споживчі потреби.
У заставі за кредитом лоту GL3N028241:
квартира загальною площею 698,2 кв. м (житлова — 357,7 кв. м) за адресою вул. Інститутська, 18а;
три гаражі-машиномісця у підземному паркінгу площею 9,1 кв. м, 13,2 кв. м та 13,8 кв. м.
Майно розташоване в житловому комплексі «Липська Вежа», що в урядовому кварталі Києва. Поруч — ключові локації міста, такі як Майдан Незалежності, Маріїнський парк та вулиця Хрещатик. Комплекс має закриту територію, підвищений рівень безпеки та розвинену інфраструктуру.
Варто враховувати, що на продаж виставляється не сама нерухомість, а право вимоги за кредитним договором. Це означає, що покупець отримує право вимагати погашення боргу або звернути стягнення на предмет застави у судовому чи позасудовому порядку відповідно до чинного законодавства.
Аукціон проходитиме за голландською моделлю, деталі запланованих торгів — тут.
«До участі допускаються фізичні та юридичні особи, крім боржників за виставленими на продаж договорами, рф та осіб, пов’язаних із державою-агресором, а також осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи», — пише Фонд.