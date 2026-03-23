0 800 307 555
Від початку року банки в управлінні ФГВФО повернули кредиторам понад 305 млн грн

Від початку року банки в управлінні ФГВФО повернули кредиторам понад 305 млн грн
Від початку року банки в управлінні ФГВФО повернули кредиторам понад 305 млн грн
За січень-лютий 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), склала 305,5 млн грн.
З цих коштів 187,9 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
«Обсяги задоволення вимог кредиторів, зокрема бізнесу, свідчать про результати роботи Фонду з активами неплатоспроможних банків і не тільки. Кошти повертаються завдяки програмам реструктуризації для позичальників й погашенню ними кредитів, продажу активів та управлінню ними. Наша мета — максимально конвертувати активи у виплати кредиторам і таким чином забезпечити задоволення їхніх вимог», — наголосила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 березня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 74,9 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Тобто від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.
За матеріалами:
Finance.ua
