Що буде з курсом долара та ставками за депозитами у другому кварталі — прогноз банкіра Сьогодні 17:00 — Валюта

Банкіри радять утриматися від панічної купівлі валюти

У другому кварталі 2026 року український фінансовий ринок може зіткнутися з піком інфляційного тиску через подорожчання пального. Це може змусити Національний банк переглянути облікову ставку.

Такий прогноз озвучив голова правління «Глобус Банку» та віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Інфляція

Ключовим фактором стало зростання цін на пальне у березні: бензин А-95 подорожчав на 14%, дизель — більш ніж на 36%. Це підвищує витрати бізнесу на логістику та виробництво, що впливає на ціни для споживачів.

На загальний стан економіки також впливають зовнішні фактори:

загострення на Близькому Сході продовжує тиснути на світові ціни на енергоносії; міжнародна допомога: макрофінансова стійкість України залежить від ритмічності надходжень від партнерів (зокрема, заблокованого Угорщиною кредиту ЄС на 90 млрд євро, який є критично важливим для покриття дефіциту держбюджету).

Облікова ставка

Аби стримати цей ціновий тиск та запобігти девальвації гривні, вже у квітні монетарний комітет НБУ може підвищити облікову ставку до 16%.

За умови своєчасного реагування НБУ загальний рівень інфляції у другому кварталі не перевищить 1,8−2%.

Курс валют

За прогнозом банкіра, валютний ринок функціонуватиме в умовах «керованої гнучкості». НБУ готовий гасити будь-який ажіотажний попит за допомогою валютних інтервенцій обсягом 3−3,5 млрд доларів на місяць. Відтак різких курсових стрибків чи обвалів не передбачається.

Курсові очікування на квітень-червень 2026 року виглядають так:

євро: перебуватиме у коридорі 51,0−52,5 грн;

перебуватиме у коридорі 51,0−52,5 грн; послаблення гривні: прогнозується в межах 3,2−4%.

Банкіри радять утриматися від панічної купівлі валюти. На піку курсових коливань різниця між купівлею та продажем може сягати 5%, що робить такі інвестиції ризикованими та збитковими для населення.

Депозити та кредити

Підвищення облікової ставки може спричинити зростання дохідності гривневих депозитів. Зокрема, ставка за тримісячними депозитними сертифікатами може зрости до 19,5%.

Що чекає на вкладників та позичальників:

середні ставки зростуть до 14,5−15,5%, а максимальні пропозиції можуть перевищити 17% річних. Найвигіднішими залишаться гривневі вклади терміном від 6 до 12 місяців, які здатні принести 3−4% чистого прибутку поверх інфляції;

оскільки компаніям важко обслуговувати позики під 20−22%, банки робитимуть ставку на партнерські програми з виробниками обладнання та транспорту, де ставки складатимуть 17−18%; кредити для населення: драйверами ринку залишаться державні програми, зокрема «єОселя» та пільгові кредити на енергоефективність під 0% на перший рік позики.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.