0 800 307 555
Заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 7,7 млрд грн за рік — Опендатабот

На 7,7 млрд грн зросли борги українців по мікрокредитах за рік
На 7,7 млрд грн зросли борги українців по мікрокредитах за рік, Фото: freepik
У 2025 році українці взяли понад 8,6 млн мікрокредитів у мікрофінансових організаціях на загальну суму 56,76 млрд грн. Середній розмір позики до зарплати склав 6,6 тис. грн, а загальна заборгованість населення збільшилася на 7,7 млрд грн.
Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».
За даними аналітиків, хоча кількість позик майже не змінилася (+3% порівняно з 2024 роком), обсяг ринку зріс на 10%.
У 2025 році українці брали в середньому по 720 тис. мікропозик щомісяця. Після різкого падіння на початку повномасштабної війни кількість виданих кредитів поступово зростає, але все ще значно менша порівняно з довоєнним рівнем: у 2021 році щомісяця укладалося близько 1,2 млн договорів.
Кількість виданих мікрокредитів
Кількість виданих мікрокредитів, Інфографіка: Опендатабот

Який середній розмір позики до зарплати

Середня «позика до зарплати» склала 6 600 грн. Протягом року розмір кредиту зріс: на початку 2025 року середня сума становила 5 780 грн, а наприкінці — 7 670 грн.
Середня сума мікрокредитів
Середня сума мікрокредитів, Інфографіка: Опендатабот

Скільки заборгували українці

Українці завершили рік із 27,65 млрд грн боргу перед мікрокредитними організаціями. За рік ця сума збільшилася на третину — на 7,7 млрд грн.
Для порівняння, на початок 2023 року загальний борг перед МФО складав 8 млрд грн.
Борги по мікрокредитах
Борги по мікрокредитах, Інфографіка: Опендатабот
Переважно, позичають гроші на строк від 3 місяців до року — таких договорів наразі 61%. Проте минулого року суттєво зросла кількість позик на 2−3 роки — аж у 36 разів.

Топ МФО за доходами

Десять найбільших мікрофінансових організацій отримали 18,54 млрд грн доходу у 2025 році. Хоч їх доходи незначно просіли (коливання близько 2%), прибуток за рік виріс у 1,6 раза — до 1,8 млрд грн.
Лідером за доходами стала компанія Укр Кредит Фінанс (CreditKasa) — 3,32 млрд грн, а найбільший прибуток отримав Споживчий центр (ШвидкоГроші) — 470 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
