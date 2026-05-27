«Дешеві гроші в оборотному капіталі завершаться». У програмі «5−7−9%» можуть змінити ставки Сьогодні 13:02 — Кредит&Депозит

Кредити для малого бізнесу можуть суттєво подорожчати

Державна програма «Доступні кредити 5−7-9%» може зазнати суттєвих змін уже у 2026 році. Зокрема, ставку за кредитами для бізнесу можуть підвищити до 15%.

Про це під час круглого столу «Гроші для бізнесу: що реально доступно МСБ у 2026 році», проведеного «Фінансовим клубом» , повідомив директор департаменту кредитних продуктів малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко.

У програмі «5−7-9%» можуть змінити умови

«Є пропозиції знизити ставку для банків, а для клієнтів підняти її до 15%. Тоді сама програма вже не передбачатиме компенсації в нинішньому вигляді», — пояснив Роман Клименко.

Відповідно, кредити для бізнесу можуть стати дорожчими як у межах програми, так і поза нею.

Банки очікують завершення епохи дешевих кредитів

«Бізнесу потрібно бути свідомим того, що дешеві гроші в оборотному капіталі завершаться. Клієнтам потрібно звикати фінансувати поточну діяльність на ринкових умовах», — впевнена директорка департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства Кредобанку Наталія Згоба.

Керівниця департаменту з роботи з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова вважає, що фінустанови будуть намагатися пом’якшити відсоткові ставки за кредитами.

«Хоча наразі багато банків не планують змінювати кредитні стандарти для бізнесу, однак для позик малому бізнесу фінустанови все ж таки їх пом’якшуватимуть», — зауважила вона.

Банки критикують запропоновані зміни

Директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова очікує, що запропоновані зміни до програми «5−7-9%» по оборотному капіталу є непрозорими.

«Вони ставлять банки в ситуацію, коли вони будуть змушені демпінгувати. Якщо ми розглянемо запропоновану ставку UIRD+1%, то це приблизно 14,4%, плюс комісія, плюс витрати по гарантіях, і операційні витрати, і ризик. І це вже буде „мінусовим“», — пояснила Ольга Волкова.

Директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам Таскомбанку Олег Федоренко впевнений: «Пройде рік-два, і ставки вирівняються, і програма сконцентрується на цільовому фінансуванні найбільш важливого».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що сьогодні для багатьох українців вони стали зручним інструментом. Від ІІ кварталу 2023 року банки фіксують зростання попиту на споживчі кредити, і цей тренд залишається актуальним 2026 року. Зростає й інтерес до мікропозик. Так, 2025 року українці оформили 8,6 млн мікропозик на 56,76 млрд грн. У 2024 році цей показник знаходився на рівні 8,3 млн мікропозик на майже 52 млрд грн.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.