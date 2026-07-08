Кредит погашено, а борг зростає: чому банк продовжує нарахування виплат Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Чому банк нараховує виплати, коли борг за кредит погашений

Ситуація, коли позичальник впевнений, що повністю розрахувався з банком, а за деякий час отримує повідомлення про заборгованість, на жаль, не є рідкістю. Особливо часто такі проблеми виникають із кредитними картками, споживчими кредитами та кредитними лімітами на поточних рахунках.

У деяких випадках борг становить лише кілька гривень, але через нараховані відсотки та штрафи за кілька місяців або років він може зрости до відчутної суми. Розберемося, чому так відбувається, які права має клієнт і як уникнути подібних неприємностей.

Не вистачило кількох копійок або гривень

Найпоширеніша ситуація — клієнт вносить суму, яку бачить у мобільному застосунку або повідомленні банку, але між датою розрахунку та фактичним зарахуванням коштів встигають нарахуватися додаткові відсотки.

Наприклад, заборгованість становить 25 тис. грн. Клієнт отримує інформацію про суму до погашення і сплачує її наступного дня. За цей час банк донараховує кілька гривень відсотків. Формально кредит не закритий, а залишок продовжує обліковуватися як борг.

За кілька місяців такий залишок може перетворитися на сотні або навіть тисячі гривень через штрафні санкції.

Кредитний рахунок не був закритий

Багато клієнтів помилково вважають, що погашення кредиту автоматично означає його закриття.

Насправді в деяких банках після повного погашення потрібно окремо подати заяву на закриття кредитного рахунку або кредитної картки. Якщо цього не зробити, рахунок може залишатися активним. Особливо це стосується старих кредитних карток, відкритих багато років тому.

Існує абонплата за обслуговування картки

Хоч у більшості банків абонплата за користування карткою відсутня, у деяких вона ще залишилась. У цьому випадку після завершення використання кредитного ліміту продовжує нараховуватися плата за обслуговування картки або рахунку. Крім того, деякі банки за деякий проміжок часу починають нараховувати плату за неактивність.

Клієнт може не користуватися карткою роками, але банк продовжуватиме списувати комісію. Якщо коштів на рахунку немає, утворюється технічний овердрафт або прострочена заборгованість.

Помилка під час переказу коштів

Іноді останній платіж надходить із затримкою або зменшується через комісію платіжної системи.

Наприклад, клієнт переказує 10 тис. грн через сторонній сервіс, який утримує комісію 20 грн. До банку надходить 9 980 грн, і кредит залишається непогашеним.

Технічна або операційна помилка

Хоча таке трапляється рідко, але повністю виключати можливість виникнення технічних помилок не можна.

Причиною можуть бути наступні:

помилки під час міграції даних між банківськими системами;

некоректне відображення платежів;

подвійне нарахування комісій;

людський фактор під час обробки операцій.

Часто клієнти банків вважають, що після завершення строку дії картки всі зобов’язання автоматично припиняються.

Насправді картка і кредитний рахунок — це різні речі. Навіть якщо пластик більше не працює, рахунок може залишатися відкритим.

У практиці великих українських банків, зокрема ПриватБанк , Ощадбанк, ПУМБ та інших установ, клієнти неодноразово натрапляли на ситуацію, коли їм через незакритий рахунок продовжували нараховуватися комісії або плату за обслуговування.

Борг у кілька копійок

Банківські юристи розповідають про випадки, коли заборгованість виникала через залишок у 1−10 копійок після остаточного платежу.

За кілька років сума збільшувалася в десятки або сотні разів через штрафи та відсотки.

Такі спори нерідко доходили до суду.

Кредит погашений, але інформація залишилася в кредитній історії

Іноді банк закриває кредит, але із запізненням передає інформацію до Бюро кредитних історій.

У результаті людина бачить у кредитному звіті активний кредит або прострочення, хоча фактично всі зобов’язання виконані.

У такому випадку доводиться окремо звертатися до банку із вимогою виправити інформацію.

Що робити, якщо банк вимагає сплатити вже погашений кредит? Потрібно виконати кілька обов’язкових дій, що убезпечать від подальших проблем.

Крок 1. Отримати довідку про повне погашення

Після останнього платежу завжди слід отримувати документальне підтвердження. Це може бути:

довідка про відсутність заборгованості;

довідка про повне виконання зобов’язань;

повідомлення про закриття кредиту;

виписка з нульовим залишком боргу.

Такий документ може стати головним доказом у суперечці з банком.

Крок 2. Замовити детальну виписку

Якщо банк заявляє про наявність боргу, потрібно вимагати повну виписку за кредитним рахунком.

У документі мають бути відображені:

усі платежі від часу видавання кредиту;

нараховані відсотки з обов’язковим зазначенням, за який проміжок часу вони нараховані (щоб можна було перевірити);

комісії банку;

штрафи (якщо вони були);

залишок заборгованості.

Часто саме виписка дозволяє виявити причину виникнення проблеми.

Крок 3. Подати письмову претензію

Не варто обмежуватися зверненням до контакт-центру. Потрібно подати письмову заяву до банку з вимогою провести перевірку та надати офіційне пояснення. Банк зобов’язаний розглянути звернення та надати відповідь у встановлені законодавством строки.

Крок 4. Перевірити кредитну історію

Якщо кредит був погашений давно, варто перевірити інформацію в бюро кредитних історій.

Якщо виявиться, що банк передає некоректні дані, клієнт має право вимагати їхнього виправлення.

Крок 5. Звернутися до НБУ

Якщо відповідь банку не розв’язує проблему або клієнт вважає її необґрунтованою, можна подати скаргу до Національного банку України. Регулятор не вирішує приватні спори замість суду, але контролює дотримання банками вимог законодавства щодо роботи зі споживачами фінансових послуг.

Крок 6. Захищати права через суд

Якщо сума значна або банк відмовляється визнавати очевидну помилку, залишається судовий порядок захисту прав.

У такій ситуації особливе значення мають:

квитанції про платежі (які варто зберігати як доказ, що ви справно і вчасно погашали борг);

договори;

листування з банком;

довідки про відсутність заборгованості;

виписки з рахунків.

Зазвичай, якщо у клієнта на руках є всі необхідні докази, банк рідко доводить справу до суду і йде на вирішення конфлікту у «досудовому порядку». Та для цього у вас на руках мають бути документи, які допоможуть відстояти позицію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.