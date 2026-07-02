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Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити

Кредит&Депозит
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Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити
Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити
Частка кредитів на відпочинок у структурі споживчого кредитування в Україні становить лише 3−4%. Найчастіше українці позичають на ремонт і автомобілі.
Про це повідомили представники банків під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

Основні цілі кредитування

Член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий зазначив, що літо не є активним сезоном для кеш-кредитів.
«Літо традиційно не є піковим періодом. Якщо до війни попит зростав навесні та наприкінці року, то зараз основне зростання припадає на осінньо-зимовий сезон — під час Чорної п’ятниці та новорічних свят», — повідомив він.
Директор департаменту проксіміті маркетингу та інновацій Креді Агріколь Банку Денис Бабенко окреслив основні цілі кредитування.
«Близько 60% кредитів припадає на ремонт, будівництво та реновацію. Ще 25% - на купівлю вживаних авто. На всі інші цілі, включно з подорожами, залишається лише близько 15%», — зазначив він.
В ОТП Банку підтверджують низьку частку кредитів на відпочинок.
«У структурі цілей відпустка займає 1−3%. Клієнти також беруть кредити на святкування весіль та інші потреби», — розповів product owner команди онлайн-кредитування Ігор Кльоц.
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Заступник голови правління Радабанку Дмитро Старостенко навів схожі оцінки.
«Подорожі та відпустка займають близько 3−4%. Натомість найбільший попит — на ремонт, обладнання, енергоефективність і розвиток бізнесу», — повідомив він.

Банки стимулюють витрати на подорожі через кешбек

Водночас банки стимулюють витрати на відпочинок через карткові продукти.
За словами Дмитра Старостенка, сезонні програми кешбеку на туристичні послуги дозволили збільшити обороти за кредитними картками більш ніж на 25%.

На попит впливають свята та безпекова ситуація

Банкіри також зазначають, що на попит впливають ситуативні фактори.
«Наприклад, на довгі вихідні, як-от на Трійцю, обсяги кредитування можуть бути на 40% нижчими, ніж зазвичай», — повідомив Ігор Кльоц.
Крім того, активність позичальників залежить від безпекової ситуації.
«Після нічних обстрілів до обіду динаміка оформлення кредитів дуже слабка. Коли інтенсивність обстрілів знижується — це позитивно впливає на динаміку», — зазначив він.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
КредитиБанки України
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