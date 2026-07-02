Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити

Частка кредитів на відпочинок у структурі споживчого кредитування в Україні становить лише 3−4%. Найчастіше українці позичають на ремонт і автомобілі.
Про це повідомили представники банків під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».
Основні цілі кредитування
Член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий зазначив, що літо не є активним сезоном для кеш-кредитів.
«Літо традиційно не є піковим періодом. Якщо до війни попит зростав навесні та наприкінці року, то зараз основне зростання припадає на осінньо-зимовий сезон — під час Чорної п’ятниці та новорічних свят», — повідомив він.
Директор департаменту проксіміті маркетингу та інновацій Креді Агріколь Банку Денис Бабенко окреслив основні цілі кредитування.