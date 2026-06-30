Іпотека в Україні стане доступнішою: Рада зробила перший крок Сьогодні 16:40 — Кредит&Депозит

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В Україні зробили ще один крок до розвитку доступнішої іпотеки. Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який дозволить банкам швидше повертати кошти в обіг і видавати більше житлових кредитів.

Так, 30 червня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям» (№ 15172 ). Документ має створити нові механізми залучення довгострокового фінансування для банків, що, за задумом авторів, сприятиме розвитку іпотечного кредитування, здешевленню кредитів та залученню інвестицій.

Що передбачає законопроєкт

За інформацією парламенту, законопроєкт встановлює правові засади для сек’юритизації фінансових активів і випуску облігацій з покриттям. Такі інструменти дадуть змогу банкам швидше повертати кошти, вкладені в довгострокові кредити, та спрямовувати їх на нове кредитування.

Документ також передбачає створення спеціалізованих платформ для проведення операцій із сек’юритизації, визначає вимоги до активів, які використовуватимуться як забезпечення, врегульовує обіг кредитних нот, а також встановлює права й обов’язки учасників цього ринку.

Окрему увагу приділено захисту інвесторів. Законопроєкт посилює вимоги до розкриття інформації та запроваджує механізми відокремлення сек’юритизованих активів, що має підвищити надійність таких фінансових інструментів.

Документ розроблено з урахуванням вимог європейського законодавства та практик ЄС.

Як це може вплинути на іпотеку

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що законопроєкт підтримали 255 народних депутатів.

За його словами, зараз банки, видаючи іпотечні кредити, фактично «заморожують» власні кошти на десятки років. Запропонований механізм дозволить швидше повертати ці ресурси в обіг і використовувати їх для видачі нових кредитів.

Гетманцев зазначив, що така модель давно застосовується в країнах Європейського Союзу.

За прогнозами, протягом перших п’яти років після набрання законом чинності ринок може залучити понад 150 млрд грн нового фінансування, з яких близько 100 млрд грн можуть бути спрямовані саме на житлове іпотечне кредитування.

За задумом авторів законопроєкту, це має стати ще одним кроком до розвитку доступної іпотеки, відбудови України та подальшої інтеграції українського фінансового ринку до європейського простору.

Що це дасть

Прийняття законопроєкту створює передумови для:

розвитку ринку структурованого фінансування;

залучення додаткових ресурсів банками та фінансовими установами;

підвищення ліквідності фінансової системи;

появи нових інвестиційних інструментів;

розвитку довгострокового кредитування, зокрема іпотечного.

«Для України це не лише ще один закон. Це крок до формування сучасного ринку капіталу, який дозволить ефективніше залучати приватний капітал у розвиток економіки та майбутню відбудову країни. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно підтримує впровадження законодавства, необхідного для інтеграції України до європейського фінансового простору та створення конкурентного ринку капіталу», — коментують рішення у НКЦПФР.

Після ухвалення у першому читанні законопроєкт мають доопрацювати з урахуванням пропозицій народних депутатів і підготувати до розгляду в другому читанні.

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