Куди скаржитися, якщо банк не повертає гроші за депозит Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

Куди скаржитися, якщо банк не повертає гроші за депозит

Якщо банк порушує права клієнта, можна звернутися до Національного банку України, адже НБУ приймає скарги клієнтів, контролює дотримання банками законодавства і має право застосовувати заходи впливу до банків.

Він же за необхідності може здійснити позапланову перевірку банку для виявлення фактів порушення законодавства та власних вимог. Подати звернення можна через офіційний сайт Національного банку України або, за наявності такої можливості, через приймальню місцевого відділення НБУ.

Наприклад, кияни можуть взагалі звернутися прямо за адресою м. Київ, вул. Інститутська, 9, де знаходиться центральний офіс Національного банку. До скарги бажано додати наступні документи:

копію депозитного договору;

виписки за рахунками;

копії звернень до банку;

письмову відмову банку.

Довідка Finance. uaВодночас слід розуміти: НБУ не повертає гроші замість банку. Та регулятор може змусити банк усунути порушення або надати офіційні пояснення. Найчастіше на цьому етапі банк сам виявляє зацікавленість розв’язати проблему з клієнтом і йде йому назустріч. Звісно, якщо мова йде про банк, який нормально функціонує. У випадку, якщо банк втратив платоспроможність, звернення до НБУ не допоможе.

Якщо ж банк цілком робочий, але не повертає депозит, і Національний банк не допоміг, клієнт може звернутися з позовом до суду. Через суд можна вимагати:

повернення депозиту;

повернення валюти;

виплату відсотків;

компенсацію збитків;

пеню та інфляційні втрати;

3% річних відповідно до Цивільного кодексу України.

Особливо це варто робити, якщо у клієнта є письмова відмова банку, банк порушив строки договору, і клієнт може довести незаконність обмежень. Однак варто розуміти, що судовий процес може тривати довго, а під час воєнного стану деякі питання додатково ускладнюються валютними обмеженнями та спеціальними постановами НБУ.

Що не варто робити

У кризових ситуаціях вкладники часто припускаються помилок:

погоджуються на невигідну конвертацію;

підписують документи, не читаючи;

забирають кошти частинами без фіксації боргу банку;

довіряють лише усним обіцянкам менеджерів;

відкладають подання скарг.

Цього не можна робити. Також не варто користуватися послугами сумнівних «посередників», які обіцяють швидко повернути депозит за відсоток.

Як зменшити ризики у майбутньому

Щоб мінімізувати ризики проблем із депозитами, варто дотримуватися наступних простих порад:

не тримати всі кошти в одному банку;

перевіряти фінансовий стан банку;

звертати увагу на надто високі ставки (особливо у валюті);

уважно читати умови договору;

стежити за новинами НБУ та банку.

Надто високі депозитні ставки іноді означають можливі проблеми з ліквідністю банку, а отже — підвищені ризики для вкладника. Отже, якщо банк не віддає депозит або валюту, головне — не панікувати та діяти юридично правильно. Письмові звернення, фіксація порушень, скарги до НБУ та, за необхідності, судовий захист значно підвищують шанси повернути свої гроші. У більшості випадків вкладники, які системно документують порушення та активно захищають свої права, мають набагато кращі шанси на успішне розв’язання проблеми.

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