Як зростатиме споживче кредитування (думки експертів) Сьогодні 09:45 — Кредит&Депозит

Як зростатиме споживче кредитування (думки експертів)

Банки очікують зростання споживчого кредитування щонайменше на 30% у 2026 році, з потенціалом для ще вищих темпів за сприятливих умов.

Член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий заявив, що ринок продовжить відновлення. «Ми прогнозуємо зростання не менше 30%», — зазначив він.

За його словами, ключовим драйвером залишається цифровізація. «Що більше розвиваються технології, то простіше і зручніше клієнт отримує кредитні послуги. Це вже зараз стимулює ринок і надалі залишатиметься основним фактором зростання», — повідомив Володимир Малий.

Директор департаменту проксіміті маркетингу та інновацій Креді Агріколь Банку Денис Бабенко очікує ще вищих темпів. «Ми розраховуємо, що зростання буде вищим за 30%», — зазначив він.

Він додав, що додатковим фактором може стати покращення макроекономічної та безпекової ситуації. За його словами, відновлення економіки стимулюватиме попит на кредитні продукти у найближчі роки.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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