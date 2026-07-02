Як зростатиме споживче кредитування (думки експертів)

Член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий заявив, що ринок продовжить відновлення. «Ми прогнозуємо зростання не менше 30%», — зазначив він.
За його словами, ключовим драйвером залишається цифровізація. «Що більше розвиваються технології, то простіше і зручніше клієнт отримує кредитні послуги. Це вже зараз стимулює ринок і надалі залишатиметься основним фактором зростання», — повідомив Володимир Малий.
Директор департаменту проксіміті маркетингу та інновацій Креді Агріколь Банку Денис Бабенко очікує ще вищих темпів. «Ми розраховуємо, що зростання буде вищим за 30%», — зазначив він.
Він додав, що додатковим фактором може стати покращення макроекономічної та безпекової ситуації. За його словами, відновлення економіки стимулюватиме попит на кредитні продукти у найближчі роки.