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Як зростатиме споживче кредитування (думки експертів)

Кредит&Депозит
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Як зростатиме споживче кредитування (думки експертів)
Як зростатиме споживче кредитування (думки експертів)
Банки очікують зростання споживчого кредитування щонайменше на 30% у 2026 році, з потенціалом для ще вищих темпів за сприятливих умов.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Споживче кредитування відновилося: на що українці позичають у 2026 році», проведеного «Фінансовим клубом».
Член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий заявив, що ринок продовжить відновлення. «Ми прогнозуємо зростання не менше 30%», — зазначив він.
За його словами, ключовим драйвером залишається цифровізація. «Що більше розвиваються технології, то простіше і зручніше клієнт отримує кредитні послуги. Це вже зараз стимулює ринок і надалі залишатиметься основним фактором зростання», — повідомив Володимир Малий.
Директор департаменту проксіміті маркетингу та інновацій Креді Агріколь Банку Денис Бабенко очікує ще вищих темпів. «Ми розраховуємо, що зростання буде вищим за 30%», — зазначив він.
Він додав, що додатковим фактором може стати покращення макроекономічної та безпекової ситуації. За його словами, відновлення економіки стимулюватиме попит на кредитні продукти у найближчі роки.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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