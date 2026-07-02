Частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні Сьогодні 08:29 — Кредит&Депозит

Частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні

Як повідомив НБУ, частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні — 12,8% станом на 1 червня 2026 року.

З початку року вона скоротилася на 1,1 в. п.

Фактори зменшення частки NPL у січні — травні 2026 року

Збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за зазначений період зріс на 113,9 млрд грн, або на 8,4%, до 1,474 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 922 млн грн, або на 0,5%, до 188,4 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб зменшилася на 0,4 в. п. до 10,4%, бізнесу — на 1,7 в. п. до 15,3%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у державних банках — до 18,4%;

у приватних українських банках — до 8,0%;

у банках з іноземним капіталом — до 5,8%.

Нагадаємо, у грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до п’ятнадцятирічного мінімуму.

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