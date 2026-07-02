Частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні
- у державних банках — до 18,4%;
- у приватних українських банках — до 8,0%;
- у банках з іноземним капіталом — до 5,8%.
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