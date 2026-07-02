0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні

Кредит&Депозит
27
Частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні
Частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні
Як повідомив НБУ, частка NPL у банківському секторі залишається на низькому рівні — 12,8% станом на 1 червня 2026 року.
З початку року вона скоротилася на 1,1 в. п.
Фактори зменшення частки NPL у січні — травні 2026 року
Збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.
Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за зазначений період зріс на 113,9 млрд грн, або на 8,4%, до 1,474 трлн грн.
Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 922 млн грн, або на 0,5%, до 188,4 млрд грн.
Частка NPL фізичних осіб зменшилася на 0,4 в. п. до 10,4%, бізнесу — на 1,7 в. п. до 15,3%.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:
  • у державних банках — до 18,4%;
  • у приватних українських банках — до 8,0%;
  • у банках з іноземним капіталом — до 5,8%.
Нагадаємо, у грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до п’ятнадцятирічного мінімуму.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems